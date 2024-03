Komisja śledcza ds. Pegasusa wezwała na przesłuchanie prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego, który w rządzie Mateusza Morawieckiego pełnił funkcję wicepremiera ds. bezpieczeństwa. Może mieć sporą wiedzą dotyczącą podsłuchów, które zakładano osobom przeciwnym działaniom ówczesnych rządzących. Poprosiliśmy o ocenę zachowania i mowy ciała eksperta Maurycego Seweryna.

Ekspert ocenił zachowanie Kaczyńskiego na komisji. "Zostało świetnie zaplanowane"

Prezes PiS Jarosław Kaczyński pojawił się przed komisją spóźniony o kilka minut. Na początku nie mógł wejść na salę przez dziennikarzy. W końcu udało mu się zająć miejsce. Ekspert Maurycy Seweryn ocenił, że całe wystąpienie zostało zaplanowane i nie ma tam przypadków. "Dzisiejsze posiedzenie komisji prezesa Kaczyńskiego zostało świetnie zaplanowane przez jego doradców. Role zostały rozdzielone, aktor został przygotowany i czuł się bardzo komfortowo na tej sali". Były wicepremier jest w polityce nie od dziś, ale należy podkreślić, że nigdy wcześniej w karierze nie musiał stawać przed komisją śledczą. Maurycy Seweryn zaznaczył, że Kaczyński demonstrował swoją siłę. "Inni ludzie czują się bardzo mocno zdenerwowani, a jego zachowanie było tak zaplanowane, by demonstrować członkom komisji i dziennikarzom, że jest bardzo pewny siebie i nie boi się konfrontacji z komisją. Najważniejszą osobą nie jest przewodnicząca i członkowie komisji, tylko on". Ekspert zwrócił uwagę na gesty i ułożenie ciała prezesa. Jego sylwetka pochylona była w kierunku stołu, co miało podkreślać jego gotowość na konfrontację, której się nie boi. Nie dało się również nie zauważyć, że Kaczyński czuł zdenerwowanie. Znawca podkreślił, że prezes miał spięte ramiona, co już zdradziło jego emocje. Dodał również słowo o nawilżeniu ust.

Wyrobił u siebie system nawilżania aparatu mowy. Chęć pobudzenia ślinianek. Często, gdy jest w emocjach, zaczyna jeździć językiem po buzi. Zaczął zaciskać szczękę, zestresował się, aparat mowy się wysuszył, w związku z czym ratował się swoim naturalnym sposobem

- zauważył ekspert. Odniósł się także do tego, że Jarosław Kaczyński postanowił się napić. Maurycy Seweryn ocenił, że to mogło złagodzić sytuację, a prezes jest od lat politycznym graczem. "Realnie, gdyby był niedoświadczonym, stres zdradzały tym, że sięgałby po napój wielokrotnie. Chciał pokazać, ze jego ręce i jego zachowanie jest opanowane i naturalne".

Politycy PiSu byli elementem układanki. Kaczyński niczym mentor

Początek komisji był niezwykle burzliwy. Posłowie cały czas się przekrzykiwali, szczególnie ci, którzy należą do największej partii opozycyjnej. Według Maurycego Seweryna był to element przygotowanej taktyki. "Byli tarcza dla prezesa Kaczyńskiego, mieli zakłócać posiedzenie, by obniżyć rangę znaczenie przesłuchania". Ekspert zauważył także, że konkretne spojrzenia również nie były przypadkowe. Kaczyński zaczął używać swojego mentorskiego stylu i gestykulacji. "Zaplanowano, że prezes będzie rozbawiony, będzie lekceważył i dystansował się od komisji. Łapał kontakt wzrokowy z posłami PiS. Zachowywał się, jakby działo się coś wesołego. Pokazywał lekki wstręt, gdy Magdalena Sroka nie radziła sobie z zaplanowanymi atakami posłów PiS". Jak widać, Jarosław Kaczyński zaplanował sobie cały przebieg komisji, lecz nie wszystko poszło zgodnie z jego planem.

