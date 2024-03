Anna Popek ROZSTAŁA się z TVP! Wydała oświadczenie

Anna Popek to jedna z najbardziej doświadczonych dziennikarek. Swoją przygodę z Telewizją Polską rozpoczęła w lokalnym oddziale w Katowicach. Później dołączyła do ekipy ogólnopolskiej. Prowadziła śniadaniówki, autorskie programy, a także produkcje rozrywkowe. Po zmianach na szczeblach władzy zniknęła z programu "Pytanie na śniadanie". Okazuje się, że to już koniec jej długiej przygody. Popek żegna się z TVP.

Anna Popek wydała oświadczenie. Nie pojawi się już na antenie TVP

Annę Popek widzowie znali doskonale. Mogli ją oglądać w sztandarowych śniadaniówkach Telewizji Polskiej - "Kawa czy herbata" (zniknęło z anteny w 2013 roku) oraz "Pytanie na śniadanie". Mimo zmian w kierownictwie mediów publicznych, Popek cały czas utrzymywała swoją mocną pozycję w stacji. Otrzymywała także możliwość prowadzenia własnych formatów. Miała chwilowy "romans" z polityką, gdy została doradczynią ministra finansów. Ostatecznie wróciła do telewizji. Jak się okazuje, to jednak koniec przygody z Telewizją Polską. Anna Popek postanowiła wydać oficjalne oświadczenie w tej sprawie.

Dzisiaj, 15 marca 2024, po 30 latach nieustannej pracy rozstałam się z Telewizją Polską. Rozstałam się ze swoim dziewczęcym marzeniem, z moim oknem na świat, z miejscem, gdzie dorosłam i dojrzałam jako człowiek i jako dziennikarka. Mijały lata, zmieniały się rządy, unowocześniała się technologia, ale wciąż krążyliśmy po tych samych korytarzach, zaglądaliśmy do tych samych bufetów i tworzyliśmy programy. (...) Czy zrobiłam w życiu wystarczająco dużo, czy wykorzystałam swoją szansę? Starałam się. Nie chciałam tego rozstania, ale trzeba przyjmować fakty takimi, jakie one są. Z pokorą i rozumieniem. (...) W życiu trzeba stawiać na siebie, na własne marzenia, przekonania i zasady. To, co stworzysz, jest twoje i nikt ci tego nie odbierze. Żaden wiatr historii ani polityczny zamęt (...). Rozstaję się z Telewizją w marcu - u progu wiosny. Wraz z nią przyjdzie nowe, świeże, prawdziwe. Bez udawania i poprawności. Właściwie to już tak jest!

- napisała dziennikarka w social mediach.

Anna Popek ma poprowadzić nowy format? Są rozmowy

Możliwe, że dziennikarka nie pozostanie bez pracy na długo. Jak dowiedział się Plotek, Popek rozmawiała o nowym programie w Telewizji Republika z redaktorem naczelnym Tomaszem Sakiewiczem. Chodzi o śniadaniówkę, która miałaby być bezpośrednią konkurencją dla "Pytanie na śniadanie". Sama zainteresowana niewiele mogła powiedzieć. - Na razie nie mogę potwierdzać żadnych informacji na ten temat - wyznała w rozmowie z dziennikarzem Plotka. Według naszego informatora, Sakiewicz chce pozyskać jak najwięcej widzów, a Popek była jego pierwszym wyborem.

