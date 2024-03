Roksana Węgiel to bez wątpienia jedna z najpopularniejszych wokalistek młodego pokolenia. Karierę rozpoczęła w nastoletnim wieku, gdy wygrała pierwszą edycję programu "The Voice Kids". Później zwyciężyła także na Eurowizji Junior. Okazuje się, że mamie wokalistki zamarzyła się kariera polityczna. Edyta Węgiel zapowiedziała start w najbliższych wyborach samorządowych.

REKLAMA

Zobacz wideo Roksana Węgiel otwarcie o związku. "Bóg dawał nam wiele znaków"

Mama Roksany Węgiel będzie ubiegać się o mandat w wyborach samorządowych

41-letnia Edyta Węgiel będzie ubiegać się o mandat radnej Sejmiku Województwa Podkarpackiego. Lokalny portal Nowiny24.pl poinformował, że mama Roksany Węgiel jest kandydatką z listy Komitetu Wyborczego Wyborców Ruch Obrony Polski. Edyta Węgiel wystartuje z dziewiątego miejsca na liście w okręgu nr 5. Okręg ten obejmuje miasto Krosno, a także powiaty krośnieński, bieszczadzki, leski, sanocki, jasielski i brzozowski.

Edyta Węgiel tłumaczy swój start w polityce. Mówi o "Bożym porządku"

Edyta Węgiel jest matką trójki dzieci. I to właśnie chęć walki o ich przyszłość skłoniła ją do tego, żeby spróbować swoich sił w polityce. "Pragnę, aby dorastały w bezpiecznym kraju, w którym szanowana jest tradycja i kultura narodu polskiego. Zdecydowałam się startować z KWW Ruch Obrony Polski, ponieważ Ruch ten na pierwszym miejscu chce sprawować władzę w oparciu o prawo Boże i Boży porządek. Utożsamiam się z prezentowanymi przez Ruch wartościami" - tłumaczyła Edyta Węgiel w rozmowie z portalem Nowiny24.pl. Mama Roksany Węgiel decyzję o politycznym starcie miała podjąć spontanicznie, ponieważ czuje niepokój wobec tego, co obecnie dzieje się w naszym kraju. Nie podała jednak konkretów, co jej przeszkadza. Podkreśliła jednak, że nie chce, żeby łączyć jej działalność z karierą muzyczną jej córki. "Jeżeli chodzi o Roksankę, to zawsze się wspieramy jako rodzina, jednak nie chciałabym, aby działalność mojej córki oraz mój start w wyborach były ze sobą łączone. Córka jest pełnoletnia, nie jest związana z żadną opcją polityczną i decyzje wyborcze są jej prywatną sprawą" - dodała Edyta Węgiel.

Mama Roksany Węgiel zapowiedziała swój start w polityce Mama Roksany Węgiel zapowiedziała swój start w polityce. Fot. Instagram.com/roxie_wegiel screen