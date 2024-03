Marcin Bosacki odszedł od żony po 26 latach. Wcześniej to ona rzuciła dla niego narzeczonego

Marcin i Katarzyna Bosaccy przez lata wyglądali na parę idealną. Para po 26 latach spędzonych razem nie będzie kontynuować małżeństwa. Już niedługo dojdzie do rozwodu. Kim jest mąż znanej dziennikarki? Wiemy, że na co dzień to polityk koalicji rządzącej.

Marcin Bosacki to poseł X kadencji. Zasiada w komisji ds. Pegasusa

Choć para przez ponad dwie dekady kroczyła przez życie razem, ten czas dobiegł już końca. W 1997 pobrali się w Kanadzie. Okazuje się, że w zeszłym roku wyszło na jaw, że małżeństwo Bosackich to już fikcja, a oboje czekają już tylko na rozwód. To mąż miał porzucić żonę i wyprowadzić się do kochanki. Jak mówił informator Plejady, "Marcin wyprowadził się miesiąc temu. Miał oznajmić Kasi, że opuszcza rodzinę dla innej kobiety". Para doczekała się czwórki dzieci.- Jana, Marii, Zofii i Franciszka. Marcin Bosacki przez trzy lata pełnił funkcję Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej w Kanadzie (2013-2016). Polityk był również senatorem i w 2020 roku został wybrany na przewodniczącego klubu KO w Senacie. Obecnie zasiada w sejmie jako jeden ze 157 posłów Koalicji Obywatelskiej. Na początku tego roku Bosackiego powołano na wiceprzewodniczącego sejmowej komisji śledczej ds. wykorzystania oprogramowania Pegasus.

Marcin Bosacki

Małżeństwo czeka na rozwód. Majątek już podzielony

Dla wielu fanów była to szokująca informacja, lecz małżeństwem Bosaccy są już jedynie na papierze. Choć Bosacka przed laty porzuciła dla męża narzeczonego, okazało się, że uczucie nie przetrwało. Jak ustalił "Fakt", to właśnie gwiazda programów o odżywaniu była tą stroną, która wniosła pozew o rozwód. Na łamach magazynu "Rewia" wypowiedziała się bliska osoba z otoczenia dziennikarki. - Z mężem ustalili kwestie podziału majątku i liczą, że wszystko zakończy się na pierwszej rozprawie - opowiedziała anonimowo. Poseł nie komentuje sprawy, lecz jego (jeszcze) żona opowiadała o trudach sytuacji. Teraz już wychodzi na prostą. - Jestem na dobrej drodze. Właściwie, to nie jest już tunel. Już wyszłam z tego tunelu, z dołka i widzę tęczę, światło i słońce - wyznała.

Katarzyna Bosacka i Marcin Bosacki