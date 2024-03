Jarosław Kaczyński to jedna z najbardziej znanych twarzy w polskiej polityce. Od lat zasiada w Sejmie i od 2003 roku pełni funkcję prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Od października nie jest już jednak wicepremierem. W tym roku skończy 75 lat, co oznacza, że od prawie dziesięciu ma prawo pobierać emeryturę. Na jakie dochody łącznie może liczyć Kaczyński?

REKLAMA

Zobacz wideo Kaczyński przemówił w sprawie zmian w Trybunale Konstytucyjnym. "Komedia, teatr"

Jarosław Kaczyński może liczyć na wysokie wynagrodzenie i sporą emeryturę

Prezes największej partii opozycyjnej wszedł do rządu Mateusza Morawieckiego w czerwcu zeszłego roku. Jak uznał rzecznik PiS Piotr Müller, miał być "wzmocnieniem przed wyborami". Od październikowych wyborów Kaczyński nie jest już wicepremierem, lecz miał prawo do pobierania wysokiej pensji. Jak poinformowało dziennikarzy "Faktu" Centrum Informacyjne Rządu, "zasady wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska reguluje ustawa o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. Poszczególne rozliczenia zależą od indywidualnej sytuacji zawodowej". Z tego tytułu do 31 stycznia bieżącego roku otrzymywał 21 tys. 143 zł 82 gr brutto. Od lutego Kaczyński pobiera uposażenie poselskie, które wynosi obecnie 12 tys. 826 zł 64 gr brutto. Na dodatek przysługuje mu emerytura, która wynosi, jak podaje "Fakt", około 8 tys. 230 zł emerytury brutto. Obecnie najniższe świadczenie po marcowej waloryzacji wynosi 1780,96 zł brutto.

Jarosław Kaczyński Tak będzie wyglądało przesłuchanie Jarosława Kaczyńskiego. 'Jest solą w oku całej prawicy'. Fot. KAPiF.pl

Nie Tusk, nie Kaczyński, lecz poseł PO jest najbogatszym emerytem w polskiej polityce

Okazuje się, że najbogatszym emerytem w polskiej polityce nie są ani obecny premier Donald Tusk, ani prezes PiS, Jarosław Kaczyński. Były przewodniczącego Rady Europejskiej otrzymuje łącznie 29 tysięcy złotych - z tytułu świadczeń ZUS oraz właśnie funkcji w Unii Europejskiej. Jak się okazuje, na największą kwotę co miesiąc może liczyć obecny Minister Rolnictwa Czesław Siekierski. Po marcowej waloryzacji otrzyma około 14 tys. złotych. Przez cztery kadencje był również europosłem, z tytułu czego otrzymuje 21,8 tys. zł. Jego łączny, miesięczny przychód emerytalny to 35,8 tys. zł miesięcznie.

Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Wyborcza.pl