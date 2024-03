14 marca 2024 roku w Centralnym Domu Technologii w Warszawie odbył się Kongres Zdrowia Kobiet. Tegoroczną edycję zorganizowano pod hasłami "empatia, aktywizacja i zaufanie". Jedną z głównych atrakcji wydarzenia był panel liderek, na którym przemawiała prezeska fundacji "AKOGO?" Ewa Błaszczyk. Aktorka zachwyciła w białym garniturze. Wśród prelegentek na panelu liderek pojawiły się także kreatorka wizerunku marek i modelka 50 plus, Bogna Sworowska i piosenkarka Anna Jurksztowicz. Dawno niewidziana na salonach Bogna Sworowska także zdecydowała się na garnitur. Zobaczcie, jak prezentowała się na gali.

Bogna Sworowska wróciła na salony. Modelka zachwyciła w minimalistycznej stylizacji

O Bognie Sworowskiej zrobiło się głośno w 1987 roku, kiedy została II Wicemiss Polonia. Modelka jest również znana ze słynnej okładki "Playboya" z 1990 roku. Pojawiła się na niej rok po premierze polskiej edycji magazynu. 34 lata później Sworowska nadal wygląda doskonale. Dawno niewidziana na salonach modelka zjawiła się Kongresie Zdrowia Kobiet w czarnych połyskujących spodniach i obszernej marynarce, którą założyła na biały T-shirt. Sworowska udowodniła, że prostota zawsze się obroni i w takim wydaniu wyglądała doskonale. Modelka zrezygnowała także z mocnego makijażu. 56-latka wyglądała promiennie i świeżo. Ewa Błaszczyk także tego wieczoru zdecydowała się na dobrze sprawdzony komplet i wybrała biały garnitur w prążki. Prostą marynarkę urozmaicały dwurzędowe guziki. Więcej zdjęć znajdziesz w galerii na górze strony.

Bogna Sworowska, Ewa Błaszczyk fot. kapif.pl

Anna Jurksztowicz już poczuła wiosnę. Torebka i buty "zrobiły" całą stylizację

Wśród kobiet zaproszonych do panelu liderek Kongresu Zdrowia Kobiet pojawiła się także piosenkarka Anna Jurksztowicz. W 2021 roku do sądu wpłynął wniosek o rozwód wokalistki z Krzesimirem Dębskim. Mimo że para uchodziła za idealne małżeństwo, to po latach artystka przyznała, że była zdradzana i oszukiwana. Sprawa ciągnie się już ponad dwa lata. Niedawno Jurksztowicz zaszalała z nową fryzurą i pofarbowała się na różowo. Artystka przyznała też, że "znowu udało jej się nagrać ładną piosenkę". Na gali pojawiła się w iście wiosennym wydaniu. Miała na sobie zwiewną sukienkę w drobne groszki. Całość ożywiła błękitną torebką i sandałkami na obcasach w kolorze intensywnego różu.

Anna Jurksztowicz, Bogna Sworowska fot. kapif.pl