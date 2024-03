Krzysztof Cugowski to żywa legenda polskiej sceny. Wokalista był dwukrotnie żonaty. Z małżeństwa z Małgorzatą ma dwóch synów: Piotra Cugowskiego i Wojciecha Cugowskiego, którzy również zostali muzykami. W połowie lat 90. rozwiódł się z żoną, po czym zawarł związek małżeński z Joanną, z którą ma syna Chrisa Cugowskiego - próbującego swoich sił jako aktor i wokalista za granicą. Jego starsi synowie, choć kiedyś mieli doskonałe relacje zarówno prywatne jak i zawodowe, mocno się poróżnili, nad czym muzyk ubolewa.

Krzysztof Cugowski ubolewa nad synami. "To dla mnie przykre i bolesne"

Krzysztof Cugowski w ostatnim wywiadzie dla Plejady mocno otworzył się w kwestii relacji rodzinnych. Przyznał, że czterech śpiewających Cugowskich w rodzinie wystarczy i że ma nadzieję, że wnuki już nie pójdą tą drogą. Mówił również o tym, że ubolewa nad relacjami starszych synów, którzy niegdyś byli bardzo zżyci i śpiewali nawet razem w zespole "Bracia". Dodał, że decyzję o pójściu własnymi ścieżkami podjęli bez żadnego konkretnego powodu. "Do dziś nie rozumiem tej decyzji. Oni podjęli ją bez żadnego specjalnego powodu i to w momencie, gdy ich kariera zaczęła nabierać tempa. Ja przecież z nimi przez trzy lata koncertowałem. Wszystko zapowiadało się świetnie. Przed nimi były wspaniałe perspektywy" - mówił.

Niestety, miesiąc po tym, jak zakończyliśmy nasz projekt Cugowscy, dowiedziałem się, że oni się rozchodzą. Mamy wspólnego menedżera, więc obaj namawialiśmy ich, by zmienili zdanie. Nic to jednak nie dało. Poróżnili się nie tylko zawodowo, ale też prywatnie. Ubolewam nad tym. To dla mnie przykre i bolesne. Wiem, że zrobili ogromny błąd. Razem mogliby zdziałać zdecydowanie więcej

- kontynuował.

Syn Cugowskiego wyleciał do Anglii. Inspirował się starszą siostrą

Chris Cugowski - najmłodsza latorośl Krzysztofa Cugowskiego również poszła w jego ślady. Oprócz tego próbuje swoich sił w aktorstwie. Działa jednak głównie za granicą - w Anglii. Okazuje się, że ten pomysł zrodził się w nim bardzo wcześnie. Jako kilkulatek podziwiał swoją starszą siostrę (pociechę jego matki i jej byłego męża), która wyjechała z Polski. Bardzo mu imponowało, kiedy wracała z angielskimi przyjaciółmi. "To była inspiracja moją starszą siostrą, która, jak miała 16 lat, to wyleciała do Anglii do szkoły z internatem. Ja byłem młodszy, ale powiedziałem, że też tak chcę. Później poznałem ofertę szkół, sprawdziłem, że tam mogę wziąć na przykład teatr i muzykę jako normalne przedmioty, co nie zawsze jest możliwe w polskich szkołach. Byłem bardzo ciekawy kultury " - mówił Plotkowi o swoim wyjeździe. Więcej zdjęć Cugowskich znajdziecie w naszej galerii na górze strony.