Dorota Gawryluk jest jedną z najpopularniejszych polskich dziennikarek. Jak ognia strzeże jednak swojej prywatności i rzadko wypowiada się w tym temacie publicznie. Wiadomo jednak, że od 30 lat jest żoną Jerzego Gawryluka oraz mamą 31-letniego Nikona, który już "wyfrunął z gniazda" i 13-letniej Marii, która jak na nastolatkę w jej wieku przystało, uczęszcza do szkoły.

Dorota Gawryluk wysłała córkę na religię. Nie chodzi tylko o kwestie wiary

Jak każda mama, Dorota Gawryluk czynnie uczestniczy w życiu szkolnym dziecka. Jak się okazuje, córka Gawryluków uczęszcza na lekcje religii. Dziennikarka nigdy nie ukrywała, że wiara ma dla nich duże znaczenie. Jednak to nie tylko ze względu na nią prezenterka zdecydowała się zapisać pociechę na te zajęcia. Ostatnio Dorota Gawryluk zdradziła dziennikarzom "Dobrego Tygodnia", że jej zdaniem religia ma duże znaczenie nie tylko w formacie duchowym, ale również historycznym, a co za tym idzie - ogólnie w dziedzinie nauk humanistycznych. Więcej zdjęć Doroty Gawryluk znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Uważam, że to bardzo ważne, żeby zdobywać wiedzę o religii, która ukształtowała historię nie tylko Polski, ale też Europy i w dużej mierze świata. Trudno być człowiekiem wykształconym bez studiowania Biblii. Nie wyobrażam sobie tego. Na Biblii przecież opiera się też literatura, sztuka. Te odniesienia są wszędzie

- zdradziła dziennikarka.

Dorota Gawryluk jest z mężem ponad trzy dekady. Marzyła, by zostać mamą. "Rezygnuję z życia towarzyskiego"

Dorota Gawryluk to pochodząca z Limanowej polska dziennikarka, prezenterka telewizyjna, radiowa oraz aktorka. W telewizji Polsat pracowała od początku lat 90. Zaczynała jako reporterka, następnie była prowadzącą, a w 2001 roku zadebiutowała jako zastępczyni szefa programu "Informacje" oraz "Polityczne graffiti". Następnie została szefową publicystyki i opiekunką merytoryczną programu "Interwencja". Dziennikarka jest ze swoim mężem od 31 lat. Pobrali się, gdy miała zaledwie 21 lat. W rozmowie z Magdaleną Szefernaker w ramach książki "Mama na obcasach" dziennikarka wyjawiła, że najważniejsze w życiu jest dla niej macierzyństwo. Gwiazda Polsatu nie ukrywa, że dla wychowania dzieci zrezygnowała z życia towarzyskiego. "(...) Rezygnuję również z życia towarzyskiego, ale nie mówię o tym z przykrością czy ze smutkiem, bo często traktuję to jako wymówkę. Także jeśli ktoś mnie gdzieś zaprasza i chciałby, żebym pojechała i uczestniczyła w jakimś konkretnym wydarzeniu, to jeśli jest to poza planem mojej pracy, wówczas zazwyczaj odmawiam, tłumacząc, że mam małe dziecko i na szczęście spotykam się tutaj ze zrozumieniem" - opowiadała.