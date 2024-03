Po tym jak reaktywowany "Taniec z gwiazdami" cieszy się niespełna dwumilionową oglądalnością, Edward Miszczak stwierdził, że zamiast inwestować w nowości, które w poprzedniej ramówce odbiły mu się czkawką, warto przejrzeć archiwum Polsatu. I tak oto chce reaktywować sprawdzony program, który kiedyś był hitem. Jak podaje Press.pl, trwają prace nad powrotem na antenę słynnego show "Must be the music", emitowanego w latach 2011-2016. Jedną z jurorek muzycznego widowiska była Elżbieta Zapendowska. Co sądzi o powrocie programu? Niestety, nie chce do niego wracać. W rozmowie z Plotkiem tłumaczy, skąd taka decyzja.

Elżbieta Zapendowska zabrała głos w sprawie powrotu "Must be the music". Tłumaczy, dlaczego nie wróci

Choć ramówka wiosenna dopiero co się zaczęła, Polsat nie spoczywa na laurach i przygotowuje już propozycje na drugą połowę roku. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, "Must be the music" może ponownie pojawić się na wizji jeszcze w tym roku. - Z naszych informacji wynika, że Polsat prowadzi już rozmowy o możliwym wznowieniu programu z myślą o tegorocznej ramówce jesiennej - podaje Press.pl. W każdej edycji programu był Adam Sztaba, Elżbieta Zapendowska czy Kora, która zmarła w 2018 roku. Kto znajdzie się w nowym jury show? Zapendowska zapewnia nas, że nie ona.

Myślę sobie, że ten program nie jest już nie dla mnie. Świetnie, że on wraca, ale to beze mnie. Ja już jestem w innym miejscu. Muzyka jest moim życiem, ale mam już swój wiek, swoje zrobiłam, swoje się ponarażałam, zdrowie już nie to... To już wystarczy. Nadszedł czas na odpoczynek i odsunięcie się od telewizji. Produkcja na pewno ma wielkie wyzwanie, by skompletować nowe jury i np. znaleźć kogoś na miejsce Kory, kto też będzie wielką osobowością, ale dobrze... Niech to robią. Ja z pewnością będę to śledzić przed telewizorem. Im więcej dobrych programów muzycznych tym lepiej

- powiedziała Elżbieta Zapendowska w rozmowie z dziennikarzem Plotka Bartoszem Pańczykiem.

Jurorzy 'Must be the music'. Fot. Kapif.pl

Oni już wygrali "Must be the music"

Przypomnijmy, że pierwszą edycję "Must be the music" wygrał zespół Enej, któremu zwycięstwo w show otworzyło drzwi do kariery. Następnie na liście triumfatorów znajduje się: Maciej Czaczyk, LemOn, Tomasz Kowalski, Piotr Szumlas i Jakub Zaborski, Shata QS, Sachiel, Besides, Marcin Patrzałek, Conrado Yanes, Olga Garstka. Jesteście ciekawi kto dołączy do ich grona? W przeszłości program prowadziła Paulina Sykut-Jeżyna i Maciej Rock.