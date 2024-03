Anna Jantar była jedną z najbardziej cenionych polskich wokalistek, a jej śmierć wstrząsnęła całym krajem. Zginęła tragicznie 14 marca 1980 roku w katastrofie lotniczej (była w samolocie lecącym z Nowego Jorku do Warszawy). Co ciekawe, cała podróż przebiegała bez większych problemów. Dopiero tuż przed wylądowaniem na warszawskim lotnisku załoga złożyła zawiadomienie o awarii. Maszyna rozbiła się, zginęło 77 pasażerów i dziesięciu członków załogi. W 44. rocznicę śmierci Natalia Kukulska zamieściła wzruszający wpis w mediach społecznościowych.

Natalia Kukulska wspomina tragicznie zmarłą mamę. Od śmierci Anny Jantar mijają 44 lata

Natalia Kukulska wstawiła na Instagram nowy post upamiętniający mamę. Jest to archiwalne zdjęcie artystki, które zostało okraszone poruszającym cytatem. "Pożółknie zegara tarcza, zanim wybije mój czas"… I czas wybił już 44 lata temu, a tarcza nie żółknie" - napisała Kukulska. Pod opublikowanym zdjęciem pojawiło się mnóstwo komentarzy. Internauci skierowali w stronę Natalii Kukulskiej masę miłych słów, tym samym dając do zrozumienia, że wciąż pamiętają i wspominają jej tragicznie zmarłą mamę. "Na zawsze w naszych sercach" - napisała jedna z internautek. "Ściskam mocno" - dodała kolejna. "Mówią, że czas leczy rany… Ja jednak uważam, że czas zdecydowanie nie pozwala nam zapomnieć o bliskiej osobie, która odeszła, aczkolwiek wspomnienia o niej z czasem stają się mnie bolesne, chociaż zawsze będą w nas i z nami" - stwierdziła następna. "Zdecydowanie za szybko wybił jej czas" - napisała jeszcze jedna. Po zdjęcia dotyczące tematu zapraszamy do naszej galerii w górnej części artykułu.

Natalia Kukulska w poruszającym wyznaniu. Nie pamięta Anny Jantar

Gdy Anna Jantar zginęła w katastrofie, Natalia Kukulska miała jedynie cztery lata. W jednej z rozmów piosenkarka z bólem w sercu wyznała, że nie pamięta mamy. "Patrzyłam na mojego czteroletniego syna, a potem na córki i myślałam: Aha, to taka byłam, kiedy mama zmarła. Boże, a gdyby teraz coś się stało, to mój syn czy córka nie będzie mnie pamiętać. Tak jak ja nie pamiętam mamy. A potem pojawiała się myśl: Przecież to niemożliwe, żeby dziecko mnie nie pamiętało, skoro jesteśmy ze sobą tak blisko. I przerażenie: To dlaczego ja nie pamiętam mojej mamy?!" - przyznała w "Twoim Stylu". ZOBACZ TEŻ: Anna Jantar przed śmiercią dostała list od męża. Jego treść chwyta za serce.

