Radosław Liszewski jest doskonale znany fanom muzyki disco polo. To lider zespołu Weekend, z którym wypromował przebój "Ona tańczy dla mnie". Teledysk do piosenki w serwisie YouTube w ciągu 11 lat wyświetlono już 140 milionów razy. Prywatnie Liszewski jest mężem Doroty Liszewskiej. Para rzadko pokazuje się razem publicznie, ale gościli już w "Pytaniu na śniadanie". Pojawiają się także na ściankach przy okazji premier filmowych.

Radosław Liszewski wziął ślub ponad 28 lat temu

Radosław Liszewski wybrankę swojego serca poznał przed laty na jednej z dyskotek w Augustowie. Od początku był przekonany, że to ta jedna jedyna, na całe życie. "Byłem wtedy nastolatkiem, ale już wiedziałem, że skradła mi serce i będzie tą jedyną kobietą na całe życie" - powiedział w rozmowie z "Faktem". Zakochani pobrali się 17 kwietnia 1995 roku.

Liszewski ma patent na udane małżeństwo. "Kłótnia i nieodzywanie się to najgorsza głupota"

Liszewscy tworzą naprawdę zgrane małżeństwo od ponad 28 lat. Okazuje się, że mają na to swoją receptę. Każdy, nawet najmniejszy problem, starają się zawsze na spokojnie przegadać. Dzięki temu prawie w ogóle się nie kłócą. "Na początku małżeństwa, jak zaczęliśmy się docierać, postanowiliśmy, że będziemy mówić otwarcie, co nas boli. Dużo rozmawiamy, prawie się nie kłócimy, czasami jest jakaś delikatna wymiana zdań i tyle. Uważam, że kłótnia i nieodzywanie się to najgorsza głupota, jaką można zrobić. Życie jest tak nieprzewidywalne, dzisiaj jesteś, a jutro ciebie nie ma, dlatego trzeba ze sobą rozmawiać i wszystko wyjaśniać" - dodał Radosław Liszewski w rozmowie z "Faktem".

Lider Weekendu nie zabiera żony w trasy koncertowe. "Życie w busie wcale nie jest wygodne"

Warto dodać, że Liszewski z zespołem Weekend często wyjeżdża w dalekie trasy koncertowe, także do Stanów Zjednoczonych. Nie zabiera jednak ze sobą żony. W jego opinii życie w busie jest bardzo niewygodne. Woli więc, żeby żona została w domu. "Takie życie w busie, gdy jeździsz z miejsca na miejsce, wcale nie jest wygodne. W wielu tych krajach już ze mną była. Poza tym żona ma całe mnóstwo muzyki w domu, bo chętnie jej śpiewam swoje utwory" - podkreślił Radosław Liszewski w rozmowie z "Twoje Imperium".

