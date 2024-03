Christie Brinkley to amerykańska supermodelka, która przez ostatnie lata udowadniała, że wiek nie gra roli. W latach 80. była jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy w modelingu, a okładki magazynów z jej sylwetką rozgrzewały do czerwoności. Chodziła na wybiegach u największych projektantów i współpracowała z luksusowymi markami. 70-letnia modelka ujawniła niedawno, że zmaga się z rakiem skóry. Proces walki z chorobą relacjonuje na Instagramie.

U Christie Brinkley wykryto raka skóry. "Zszyli mnie do perfekcji jak haute couture od Diora"

Na Instagramie Brinkley czytamy, że nowotwór modelki został wykryty wcześnie, co pozwoliło doktorom na natychmiastowe działanie. "Dobra wiadomość dla mnie jest taka, że wcześnie wykryliśmy raka podstawnokomórkowego. Miałam świetnych lekarzy, którzy usunęli raka i zszyli mnie do perfekcji, jak haute couture od Diora" - napisała modelka, dając do zrozumienia, że dobry humor jej nie odpuszcza. Do wpisu załączyła dwie fotografie tuż po operacji.

Christie Brinkley apeluje do obserwatorów, aby dbali o ochronę przeciwsłoneczną

Christie Brinkley przy okazji apeluje do odbiorców, aby dbali o ochronę przeciwsłoneczną. Wymienia tutaj kremy z filtrami SPF, a także odpowiednie nakrycie ciała. "Dobra wiadomość dla ciebie jest taka, że można tego wszystkiego uniknąć, dbając o odpowiednią ochronę przeciwsłoneczną! Ja trochę późno zaczęłam brać to na poważnie, więc od teraz będę nakładać filtr SPF, nosić długie rękawy i kapelusz z szerokim rondem. I także robić regularne badań całego ciała... To konieczność" - grzmi modelka. W jaki sposób udało jej się wykryć nowotwór? Przypadkiem. Towarzyszyła córce na badaniu kontrolnym i przy okazji poprosiła doktora, aby zbadał także jej zgrubienie, które czuła przy nakładaniu podkładu. "Spojrzał i od razu wiedział, że konieczna jest biopsja, którą zrobił od razu. Zatem spraw sobie szczęście i umów się na wizytę kontrolną już dziś" - apeluje supermodelka. Pod koniec wpisu Chris Brinkley podziękowała wszystkim lekarzom z nowojorskiej klinki.

Christie Brinkley Christie Brinkley, fot. Instagram @christiebrinkley