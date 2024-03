W listopadzie 2022 roku Lil Masti wyznała fanom, że wraz z partnerem Tomaszem Woźniakowskim rozpoczynają starania o dziecko. W styczniu ubiegłego roku influencerka przekazała radosną nowinę o tym, że jej rodzina wkrótce się powiększy. Cały okres ciąży celebrytka skrupulatnie relacjonowała w mediach społecznościowych. Po porodzie nic się nie zmieniło. Na instagramowym profilu pełno jest macierzyńskich kadrów oraz porad dla młodych mam. Wygląda jednak na to, że mimo niemowlaka w domu Lil Masti nie zamierza zapominać o sobie. W związku z tym wybrała się do fryzjera, aby odświeżyć fryzurę i założyć nowe pasma doczepionych włosów. Efektem podzieliła się z fanami. Jak zareagowali?

Lil Masti zaszalała z fryzurą? A skąd! Zdjęła doczepy i założyła nowe

Lil Masti jeszcze jakiś czas temu miała naturalne długie włosy. Później postanowiła je obciąć i chodziła w krótko ostrzyżonej fryzurze. Ostatnio jednak rozpoczęła proces zapuszczania włosów. Chyba nie mogła się doczekać, bo wybrała się do specjalistycznego salonu, by je przedłużyć. Właśnie zdecydowała się powtórzyć zabieg. Aby to zrobić, musiała zdjąć stare pasma. Cały przebieg przedsięwzięcia celebrytka uwieczniła na Instagramie. Na InstaStories dzieliła się efektami pracy, dzięki temu mieliśmy okazję zobaczyć, w jakim stanie są obecnie jej naturalne włosy. Na zdjęciu były dość cienkie i sięgały jej do ramion. Zaraz później zobaczyliśmy przedłużone sztucznie włosy, sięgające niemalże do pasa. Oprócz tego celebrytka zdecydowała się na nieco inny kolor. Ten odcień jest nieco ciemniejszy u nasady, a barwa blondu jest wyraźnie chłodniejsza od poprzedniej. Po zdjęcia dotyczące tematu zapraszamy do naszej galerii w górnej części artykułu.

Lil Masti przedłużyła włosy. Fani są podzieleni

Lil Masti nie kryła zachwytu i podekscytowania. Efekt końcowy spełnił jej oczekiwania i całkowicie przypadł jej do gustu. A co na to fani? Tu niestety zdania są podzielone. Pod opublikowanymi zdjęciami pojawiło się mnóstwo komentarzy z opiniami. Jedni byli pod wrażeniem. "Zdecydowanie lepszy kolor", "Rewelacja", "Bardzo ładnie, lepsze chłodniejsze. No i długie super!" - pisali. Z kolei inni twierdzili, że celebrytka w krótkich i naturalnych włosach lepiej się prezentuje. "Lepsze były swoje, bez doczepów", "Ja lubię cię w krótszych, taką naturalną", "Moim zdaniem lepiej w krótkich włosach. Te długie są jakieś dziwne, bo jest ich za mało" - czytamy. W którym wydaniu podoba wam się bardziej? ZOBACZ TEŻ: Lil Masti naraziła córkę zabierając ją na siłownię? Internauci komentują zachowanie influencerki.