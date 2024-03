Korwin-Mikke zapozował z żoną młodszą o 44 lata. Spójrzcie na ich czapki

Janusz Korwin-Mikke przez lata zapracował sobie na miano jednego z najbardziej kontrowersyjnych polityków na polskiej scenie politycznej. Wszystko z powodu dość skrajnych poglądów, które nie wszystkim przypadają do gustu. Znany z zamiłowania do bezkompromisowych wypowiedzi polityk opublikował w mediach społecznościowych rodzinne zdjęcie. Pokazał, jak razem z żoną spędza wolny czas. Para wydaje się być naprawdę szczęśliwa.

REKLAMA

Zobacz wideo Janusz Korwin Mikke - polityczny prowokator

Janusz Korwin-Mikke i jego małżonka postawili na pasujące do siebie stylizacje. Czapki zwracają uwagę

Na instagramowym profilu Janusza Korwina-Mikke zrobiło się naprawdę gorąco. Wszystko z powodu zdjęcia, jakie opublikował polityk. Były lider Konfederacji zapozował w towarzystwie młodszej o 44 lata małżonki. Postawił na szary, klasyczny płaszcz, który uzupełnił jasnym szalikiem. Kropką nad i okazała się prosta koszula przyozdobiona granatową muszką. To jednak nie ona zagrała tutaj pierwsze skrzypce. Największą uwagę zwraca pokaźnych rozmiarów czapka, która wyraźnie przywodzi na myśl czasy PRL. Żona polityka pokusiła się na podobną estetykę. Założyła jasnobrązowy kożuch przepasany paskiem z tego samego materiału. W przeciwieństwie do swojego ukochanego kobieta odważnie wyeksponowała dekolt. Patrząc na aktualne temperatury, wydaje się to dość ryzykowne. Nie bez znaczenia są także dodatki - torebka Michaela Korsa i pokaźnych rozmiarów czapka. Całość przypomina bardziej filmowe przebranie niż współczesną stylizację.

Internauci zasypali Janusza Korwina-Mikkę lawiną komentarzy. Padły naprawdę ostre słowa

Post byłego lidera Konfederacji zdobył wiele polubień. Pojawiła się pod nim także masa komentarzy. "Piękne zdjęcia. Zdrówka dla państwa" - napisała jedna z osób. Nie wszystkie były jednak przychylne. "To nie powinna być para prezydencka Warszawy" - dodała inna. Korwin-Mikke do materiału dołączył post okraszony hasztagami wyraźnie przywodzącymi na myśl zbliżające się wybory. "Pod Warszawską Syrenką. #jkm #korwin #warszawa #syrena #kampania #wybory #prezydent" - napisał w opisie Janusz Korwin-Mikke.

Janusz Korwin-Mikke Fot. Adam Stępień / Agencja Wyborcza.pl