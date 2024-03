Piotr Pręgowski przez lata grał jedną z pierwszoplanowych postaci w popularnym serialu "Ranczo". Aktor stworzył błyskotliwą kreację stałego bywalca przysklepowej ławeczki Patryka Pietreka, która do dziś pamiętana jest przez widzów. Ewa Kuryło odegrała z kolei rolę Wiesławy Oleś, dyrektorki szkoły. Nie każdy widz jednak wie, że aktor i aktorka w życiu prywatnym tworzą zgrany duet już od 40 lat.

REKLAMA

Zobacz wideo "Ranczo" wróci? Romanowska wyjaśnia

"Ranczo". Piotr Pręgowski i Ewa Kuryło są razem 40 lat

Piotr Pręgowski i Ewa Kuryło poznali się podczas studiów w Akademii Teatralnej w Warszawie. Połączyła ich pasja do aktorstwa i teatru oraz podobne, pozytywne usposobienie. Kiedy zaczęli się ze sobą spotykać, szybko zdecydowali się zamieszkać razem. Wkrótce na świat przyszła ich córka Zofia. Co ciekawe, na początku nie zależało im, aby stanąć na ślubnym kobiercu. Dopiero trzy miesiące po przyjściu na świat Zofii, zdecydowali się wziąć ślub. - Małżeństwo nie było nam do szczęścia potrzebne - mówiła cytowana przez Plejadę Ewa Kuryło. Po pojawieniu się na świecie córki, aktorka poświęciła karierę dla wychowania dziecka. - Dzisiaj mogę powiedzieć, że była to najważniejsza rola w moim życiu. Cieszyłam się, że mogę chodzić na wywiadówki i na sto procent poświęcić się córce - mówiła.

"Ranczo". W małżeństwie Piotra Pręgowskiego i Ewy Kuryło nie brakowało trudnych chwil

Po jakimś czasie propozycji aktorskich dla Pręgowskiego było jednak coraz mniej. Oszczędności małżeństwa zaczęły znikać, a para - nie widząc szansy na poprawę sytuacji - podjęła decyzję o wyprowadzce do Stanów Zjednoczonych. Szybko znaleźli pracę, a nawet lokum, w którym mieli się zatrzymać, ale na drodze do spełnienia amerykańskiego snu stanęli... urzędnicy, którzy nie wydali im wiz. - Bieda zajrzała nam w oczy. To nie były chude lata, to była zapaść - wspominał Pręgowski, dodając, że z desperacji zaczął zarabiać, prowadząc imprezy w roli wodzireja i... sobowtóra Elvisa Presleya. W trudnych chwilach mógł liczyć na wsparcie żony. - Mogła odejść, rozpocząć nowe życie, ale wspierała mnie w walce o godność. To dzięki niej nie poddałem się - mówił cytowany przez portal Świat Seriali. Kres kryzysu nastąpił w 2004 roku za sprawą roli w sitcomie "Camera Cafe", która ponownie uczyniła z Pręgowskiego gwiazdę ekranu. Piotr Pręgowski w jednym z wywiadów zdradził przepis na udane życie. - (...) Moja recepta na szczęście jest prosta: trzeba je złapać, mocno przytulić do serca i trzymać - przytacza wypowiedź aktora wspomniany portal.

Piotr Pręgowski i Ewa Kuryło są razem od czterech dekad. Aktor 'Rancza' zdradza receptę Piotr Pręgowski i Ewa Kuryło są razem od czterech dekad. Aktor 'Rancza' zdradza receptę, fot. Kapif