13 marca w godzinach wieczornych odbyło się otwarcie warszawskiej restauracji PRIMITIVO Kuchnia i Wino. Wydarzenie przyciągnęło na ściankę wiele osobistości z polskiego show-biznesu. Każdy chciał wyglądać jak najlepiej. Niektórzy postawili na klasyczne stylizacje, inni postanowili zaszaleć. Zobaczcie, jak prezentowali się: Grażyna Wolszczak, Kasia Stankiewicz, Daria Widawska i Piotr Rubik. Po więcej zdjęć zapraszamy do galerii na górze strony.

REKLAMA

Zobacz wideo Kalina Alabrudzińska o swoim filmie. "Chciałabym pokazać, że kobiety zajmują się wszystkim, tylko nie nimi samymi"

Kasia Stankiewicz w brązowym garniturze. Mniej znaczy więcej

Kasia Stankiewicz błyszczała na otwarciu restauracji. Piosenkarka zdecydowanie lubi bawić się modą i świetnie jej to wychodzi. Postawiła na garnitur z kamizelką w brązowym odcieniu. Całość przełamała czerwonymi butami. W tej stylizacji rządzi minimalizm. Stankiewicz wie, że mniej znaczy więcej. Stylizacja jest prosta, ale za to jaka szykowna. Z pewnością nikt nie mógł przejść obojętnie koło piosenkarki. Uwagę zwracał także jej uśmiech. Cieszymy się, że miała dobrą zabawę na otwarciu restauracji.

Kasia Stankiewicz Fot. AKPA

Daria Widawska nie zaszalała. Klasycznie, ale bardzo elegancko

Daria Widawska znalazła się w blasku fleszy na wydarzeniu. Aktorka postawiła na klasyczną stylizację, czyli czarny garnitur. Trzeba przyznać, że prezentowała się niezwykle elegancko. Widawska nie zapomniała o dodatkach, które dopełniły całą stylizację. Przypięła srebrną kokardkę do marynarki i założyła masywną bransoletkę. Nie możemy także zapomnieć o butach aktorki. Widawska założyła czarne sandałki. Mamy nadzieję, że nie było jej zbyt zimno, bo do wiosny zostało jeszcze trochę czasu. Co sądzicie o tej stylizacji?

Daria Widawska Fot. AKPA

Grażyna Wolszczak i Piotr Rubik postawili na jasne kolory. Jak się prezentowali?

Na wydarzeniu pojawiła się także Grażyna Wolszczak. Aktorka postawiła na marynarkę w jasnym odcieniu. Czy to był strzał w dziesiątkę? Chyba nie tym razem. Niestety marynarka aktorki była wymięta, co popsuło cały efekt. Nie popsuło to za to humoru Wolszczak, która z uśmiechem pozowała do zdjęć. Piotr Rubik również postawił na jasną kolorystykę. Zestawił białą koszulę z jeansami. Trzeba przyznać, że ta sportowa elegancja sprawdziła się doskonale w przypadku kompozytora. Zgadzacie się z nami? ZOBACZ TEŻ: Gwiazdy na ściance. Horodyńska na sportowo. Szpak z pazurem. Nykiel postawiła na ognisty kolor

Grażyna Wolszczak i Piotr Rubik Fot. AKPA