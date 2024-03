Rozpoczęła się wiosenna ramówka, a wraz z nią ruszyły nowe sezony programów telewizyjnych. Wyjątkiem nie jest show Kuby Wojewódzkiego - TVN emituje obecnie już 36. edycję programu. Jeszcze zanim nowe odcinki trafiły na antenę, ich gospodarz postanowił nieco podgrzać atmosferę i wrzucił na Instagram zdjęcie z Edytą Górniak. "Czy jest Królową Foliarzy? (...) Dlaczego butelkowana woda jest uśmiercana i kto z szoł biznesu to reptilianin. Zapraszam na ucztę szatana" - podpisał post.

Kuba Wojewódzki zareagował na wpis Edyty Górniak

Na reakcję wokalistki nie trzeba było długo czekać. Edyta Górniak ewidentnie zirytowała się słowami Kuby Wojewódzkiego. "Naprawdę potrzebujesz aż mojego nazwiska, żeby zapewnić sobie uwagę? (...) A może pożyczenie mojego nazwiska to wyraz lęku o swój własny byt" - napisała na Instagramie. W dalszej części wpisu odniosła się także o plotek o orientacji Wojewódzkiego i sugestiach, jakoby kobiety, z którymi się spotyka, miały być rzekomo "przykrywkami". Gospodarz talk-show w drugim odcinku swojego programu odniósł się do słów Edyty Górniak. Przyznał, że sugestia, iż wokalistka ma pojawić się w jego talk-show faktycznie była żartem.

Cieszę się, że Edyta żart zrozumiała, bo napisała o mnie, że jestem homoseksualista, wszystkie moje dziewczyny to przykrywki, a ja się spotykam z dużo młodszymi chłopcami. Edyta, jak się ma cztery tysiące lat, to wszyscy chłopcy są młodsi

- stwierdził z rozbawieniem. Nie odmówił sobie także skontrowania wypowiedzi Górniak i wbicia jej drobnej szpili. - Ale to nie koniec, że Edyta zrozumiała mój żart, bo Edyta kontynuowała swoją wypowiedź i zdemaskowała mnie, że od 23 lat nie przygotowuję się do wywiadów. To jest ciekawe wyznanie z ust piosenkarki, która na koncertach nie pamięta słów własnych piosenek - dodał. Myślicie, że gwiazda po raz kolejny odpowie na słowa Wojewódzkiego? Wszystko wskazuje na to, że raczej faktycznie nie będzie miała okazji zrobić tego w cztery oczy - a przynajmniej nie w jego programie.