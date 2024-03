Cezary Żak od ponad 40 lat działa w branży filmowej. Występuje nie tylko w produkcjach telewizyjnych, ale i na deskach teatru. Jednak największą popularność zyskał przede wszystkim za kreację Karola Krawczyka w "Miodowych latach", i "Ranczu", gdzie zagrał podwójną rolę - braci, wójta i księdza. W ostatnim czasie najczęściej można zobaczyć go jednak w teatrze. Przy okazji niedawnej rozmowy z Piotrem Kędzierskim i Kubą Wojewódzkim w podcaście Onetu artysta nawiązał do aktorskiej emerytury. Ujawnił wówczas, że "chce pracować jeszcze tylko przez dziewięć lat". W nowym wywiadzie nie ukrywał, że marzy mu się poważniejsza rola. Wyznał też, że mierzy się z wypaleniem zawodowym.

Cezary Żak przejdzie wcześniej na aktorską emeryturę? "Odechciewa mi się"

62-letni aktor udzielił wywiadu "Gazecie Wyborczej". Cezary Żak nawiązał do wcześniejszych słów o aktorskiej emeryturze. Jeszcze przez kilka lat chce pozostać aktywny zawodowo, ale chciałby również otrzymywać inne propozycje zawodowe, które nie wiązałyby się tylko z tworzeniem kreacji komediowych. "Ja już gram od prawie 40 lat. Szczerze pani powiem, mam już trochę dosyć aktorstwa" - zaczął aktor, nie ukrywając przy tym, gdzie leży problem. Przy okazji negatywnie ocenił kondycję rozrywki serwowanej przez telewizje.

Problem leży w tym, że ja całe życie gram komedie. I coś się we mnie wypala. Nie tylko we mnie, w komedii ogólnie też. Publiczność się w Polsce zmieniła, jest mniej wymagająca. Winię telewizję, jej ostatnich 20-25 lat. Bardzo spłyciła nasze poczucie humoru. I zmniejszyła zapotrzebowanie na wysokiej próby komedie

- dodał Cezary Żak.

Aktor reżyseruje i gra w spektaklu "Ciemny grylaż" w warszawskim Och-Teatrze. Wyznał, że poziom objazdowych komedii, które proponowane są widzom przez teatry, przyprawia go o "ból zębów". Nie zamierzał gryźć się w język. "Tak niskich lotów są. Odechciewa mi się" - dodał w rozmowie z "Gazetą Wyborczą". Przy okazji wyznał, że chciałby otrzymać poważniejszą rolę, która stanowiłaby odskocznię od tych komediowych, w których czuje się bardzo dobrze, co wielokrotnie udowodnił. "Czasami tęsknię do ról poważniejszych. Jak tylko dostanę taką propozycję, to się na nią rzucam. Biorę je w ciemno, bo są łatwiejsze do grania. Trudniej jest widza rozśmieszyć, łatwiej wzruszyć" - podkreślił na koniec. Więcej zdjęć Cezarego Żaka znajdziecie w naszej galerii na górze strony.