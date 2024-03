Edyta Jungowska przed laty cieszyła się sporą popularnością. Aktorka wcielała się w rolę sympatycznej siostry Bożenki w serialu "Na dobre i na złe". Postać grana przez artystkę była ulubienicą widzów, nie ukrywali więc oni rozczarowanie, gdy w 2012 roku Jungowska pożegnała się z produkcją. Wokół jej odejścia narosło wiele plotek. Prawdziwy powód pożegnania aktorki z serialem wyszedł na jaw dopiero po latach. Czym dziś zajmuje się gwiazda?

Edyta Jungowska była siostrą Bożenką w "Na dobre i na złe". Nagle zniknęła z serialu. " Zapytałam, czy na zawsze"

Kiedy Edyta Jungowska pożegnała się z serialem "Na dobre i na złe" zaczęto plotkować na temat powodu jej odejścia. Według niektórych źródeł aktorka miała nie dogadywać się z resztą ekipy. Napięte relacje były podobno wynikiem trudnego charakteru odtwórczyni roli Bożenki. Gwiazda nie komentowała plotek, jednak po latach zdradziła, że to nie ona zdecydowała się odejść z serialu.

Nie przypominam sobie żadnego skandalu, po prostu dostałam scenariusz i zobaczyłam, że moja postać nagle znika - to było wszystko. Zapytałam, czy ona znika na zawsze i nie dostałam jasnej odpowiedzi, bo myślę, że nikt jej nie znał. Ale my, ta stara, podstawowa obsada serialu, zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że produkcja zabiera się za rewitalizację (...) Ja nie byłam pierwszą, która zniknęła, mimo tego zejście z planu, kiedy jesteś bardzo popularną i lubianą postacią, jest trudne i nie jest miłe - mówiła w rozmowie z tygodnikiem "Wprost".

W wywiadzie dla "Faktu" Jungowska przyznała zaś, że nie wyklucza powrotu do "Na dobre i na złe". -Co prawda nie gram już w serialu ponad dziesięć lat, fabuła idzie swoją drogą, obsada jest inna, ale gdyby padła taka propozycja, rozważyłabym ją - wyznała.

Czym Edyta Jungowska zajmuje się dziś? "Na początku była czysta euforia"

Po zakończeniu przygody z "Na dobre i na złe" Edyta Jungowska postanowiła zacząć realizować marzenia. Aktorka założyła własne wydawnictwo - Jung-off-ska, które specjalizuje się w audiobookach oraz książkach dla dzieci i młodzieży. Artystka przyznała, że nie jest to łatwy biznes, jednak może liczyć na wsparcie. - Wydaję audiobooki dla dzieci, głównie mojej ukochanej pisarki, Astrid Lindgren. Kiedy osiem lat temu zakładałam to wydawnictwo, a zainwestowałam w nie sporo oszczędności, nie zdawałam sobie sprawy, że czeka mnie tyle trudnych tematów. Na początku była czysta euforia. A potem? Potem nastąpiło załamanie i doszłam do wniosku, że nic nie umiem. Na szczęście nie byłam sama. Jesteśmy firmą rodzinną - mówiła w rozmowie z "Urodą życia". Edyta Jungowska nie porzuciła jednak całkowicie aktorstwa. Skupia się jednak głównie na pracy w teatrze. W 2019 roku wraz z Ewą Dałkowską została uhonorowana nagrodą im. Stefana Treugutta za osiągnięcia w teatrze telewizji w sezonie 2017/18. W 2022 roku artystka wystąpiła zaś w filmie familijnym "Detektyw Bruno".

