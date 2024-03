Anna Lewandowska jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Na Instagramie pokazuje fragmenty życia prywatnego, reklamuje swoje kosmetyki, diety pudełkowe czy aplikacje do ćwiczeń. Od czasu do czasu ociepla też swój wizerunek, pokazując, że jest taka ja reszta Polek. Tak było i tym razem. Anna postanowiła udowodnić, że nie zawsze wszystko wychodzi jej perfekcyjnie.

Anna Lewandowska nagrywała ćwiczenia. Nie wszystko poszło zgodnie z planem

Anna Lewandowska coraz śmielej pokazuje córki, toteż na Instagramie publikuje nagrania, na których widać, jak dziewczynki pod jej opieką dokazują na siłowni i z nią ćwiczą. Tym razem trenerka zdecydowała się na trening solo. Zamiast sali treningowej czy siłowni wybrała... plażę, na którą w specjalnym stroju przybyła z poręczami do dipów. Prawdopodobnie nagrywała ćwiczenia, by później zamieścić je na jednej ze swoich platform. Nie wszystko poszło jednak po jej myśli. Wszystko dlatego, że nie wszystkie ćwiczenia jej wychodziły. Pokazała to na instagramowym nagraniu, które podpisała w humorystyczny sposób: "Z serii Instagram" vs. reality". Zabawny filmik to możecie obejrzeć w naszym artykule, a dokładnie w jego górnej części.

Anna Lewandowska obrywa od internautów, bo... tańczy

Anna Lewandowska w ostatnim czacie chętnie chwali się nie tylko nagraniami z siłowni, ale też z parkietu. Trenerka uczy się bowiem tańczyć pod okiem specjalisty, a jej pasją jej bachata. Nie wszystkim podoba się to, jak żona piłkarza tańczy. Nie brakuje więc złośliwych komentarzy. W końcu jakiś czas temu Lewandowska postanowiła na nie zareagować. Nie gryzła się w język. "To prawda! Oczywiście, że kocham treningi, które są moją pracą, całym życiem, ale taniec jest moją nową pasją i być może nie wychodzi mi to tak jak by tego niektórzy oczekiwali, czyli po roku powinnam tańczyć niczym zawodowy tancerz (jest to po prostu niemożliwe) to kocham to i będę się tym dzielić. A już wkrótce mam nadzieje, że będę mogła was zapraszać to moich nowych projektów... bo tańczyć może każdy, w każdym wieku i to jest piękne!"- pisała na Instagramie.