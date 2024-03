Roksana Węgiel jest dziś szczęśliwie zakochana, a niebawem zostanie żoną Kevina Mgleja. Media sporo rozpisują się o relacji pary, jednak nie jest to pierwsza miłość wokalistki. Kilka lat temu Roxie spotykała się z pochodzącym z Białorusi Danielem Yastremskim, który reprezentował swój kraj na Eurowizji Junior w 2018 roku - podczas tej samej edycji, którą Węgiel wygrała. Relacja pary od początku była jednak mocno utrudniona ze względu na dzielące ich kilometry.

Jak dziś wygląda Daniel Yastremski?

Roksana Węgiel i Daniel Yastremski byli zmuszeni utrzymywać kontakt głównie na odległość i, jak można był dowiedzieć się z ówczesnych doniesień medialnych, dość szybko zdali sobie sprawę, że taka relacja nie zda egzaminu. Spekulowano wówczas także, że napięty grafik wokalistki, a także szybująca w górę kariera nie ułatwiały spotkań. Para ostatecznie rozstała się w lipcu 2019 roku. Miesiąc później w rozmowie dla "Party" Roxie przyznała, że nadal utrzymują kontakt, ale relacje są zdecydowanie mniej zażyłe. "Jakieś tam są. Koleżeńskie" - odpowiedziała szczerze.

Daniel Yastremski, podobnie jak jego była sympatia, po Eurowizji Junior także skupił się na muzyce. Jest aktywny na Instagramie, gdzie obserwuje go niemal 50 tys. osób, a z jego postów wynika, że cały czas nagrywa nowe utwory. Poza tym jego czas wypełniało życie zwykłego nastolatka - chodził do szkoły i spędzał czas w gronie znajomym. Z Instagrama wynika także, że kocha podróże. Trzeba przyznać, że od czasu Eurowizji Junior Yastremski bardzo się zmienił. Urósł i wydoroślał, a na najnowszych zdjęciach naprawdę trudno go poznać. Więcej zdjęć znajdziecie w galerii na górze strony.

Roksana Węgiel szykuje się do ślubu. To mówiła o sukni

Zaręczyny z Kevinem Mglejem Roxie potwierdziła w maju ubiegłego roku, a z medialnych doniesień wynika, że para nie zamierza długo zwlekać ze ślubem. Temat ceremonii wokalistki wzbudza wiele emocji, w związku z czym Węgiel jest często pytana o ślubne plany. Już w ubiegłym roku przyznała, że ma pewną wizję dotyczącą sukni, którą chce wybrać na swój wyjątkowy dzień. "Podobają mi się proste kreacje. Zdecydowanie nie przepadam za sukienkami w stylu księżniczki. Przeglądałam już jakieś inspiracje i mam wypatrzonych kilka modeli" - mówiła w rozmowie z "Faktem".