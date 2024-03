Sławomir Świerzyński urodził się w 1961 r. Gostyninie. W 1984 roku założył zespół Bayer Full. Sprzedał sporo płyt, a jego hity pozwoliły mu na rozwijanie kariery również w Chinach. W czasie wieloletniej kariery 62-latek dorobił się prywatnego jachtu, stadniny koni i ogromnego gospodarstwa na Mazowszu. Ciągle działa na scenie, a za każdy koncert ma brać 20-25 tys. złotych. Gwiazdor poza sceną stawia na relaks w luksusowym otoczeniu. Sprawdźcie.

REKLAMA

Zobacz wideo Gwiazdy narzekają na za niskie emerytury i ratują się dalszą aktywnością zawodową

Sławomir Świerzyński żyje w okazałej posiadłości. Ma własną stadninę i jacht

Sławomir Świerzyński w przeszłości sam chętnie mówił o swoim majątku. Zwracał często uwagę, że jest on dość pokaźny, ale ze względu na bezpieczeństwo swojej rodziny szczegółów nie będzie zdradzał. Z żoną Renatą doczekał się dwóch synów i córki. Jednak w 2005 roku dla okupu porwano jego syna. Porywacze żądali wtedy pół miliona złotych od wokalisty.

Gwiazdor spokój odnalazł na Mazowszu, to tutaj ma dom i prowadzi gospodarstwo rolne. W domu ma pokój poświęcony muzyce, który jest również jego biurem i studiem nagraniowym. W tym pomieszczeniu można znaleźć imponującą kolekcję płyt i nagród, a także profesjonalny mikrofon nagraniowy, keyboard i stół z krzesłami.

W swojej posiadłości na Mazurach gwiazdor disco polo ma trzypokładowy jacht "Seniorita" wart 100 tys. złotych, który sprowadził sobie ze Stanów Zjednoczonych. "Jakbym pani powiedział, ile mój jacht pali na godzinę, to by pani nie uwierzyła. Ale nie powiem, bo cyfra jest porażająca, nie chcę nikogo drażnić" - mówił w rozmowie z serwisem nto.pl.

Ale to nie wszystko. Świerzyński uwielbia konie i ma własną stadninę. "Kocham konie, ale przede wszystkim sporty zaprzęgowe" - wyznał w "Fakcie". Jest też właścicielem imponującej kolekcji dorożek, które trzyma w przydomowym garażu, a do tego prowadzi także ich wypożyczalnię. Koszt takiej usługi to około 2,5 tysiąca złotych. Ta działalność zapewnia mu dochód poza sezonem koncertowym. Oprócz tego artysta ma dwa samochody: jego prywatnym autem jest produkowany w Chinach pickup ZX Grand Tiger. Kosztuje około 80 tysięcy złotych. Trochę droższy, bo wart ok. 130 tys. złotych, jest Fiat Scudo, którym muzyk jeździ w trasy koncertowe. Więcej zdjęć znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Sławomir Świerzyński żyje w okazałej posiadłości. Ma własną stadninę i jacht Sławomir Świerzyński żyje w okazałej posiadłości. Ma własną stadninę i jacht. Fot. Screen/ YouTube/ Fakt/ Lider Bayer Full pokazał swoją posiadłość