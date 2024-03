Andrzej Duda razem z Donaldem Tuskiem odwiedzili Stany Zjednoczone, aby porozmawiać z Joe Bidenem. Tematami ich spotkania były między innymi bezpieczeństwo oraz wojna za naszą wschodnią granicą. Tego dnia żona prezydenta Polski była zajęta goszczeniem zespołu "Promyki" w Pałacu Prezydenckim. Co wiadomo na temat tego spotkania?

REKLAMA

Zobacz wideo Duda ostro o reparacjach od Niemców. Mówi o Tusku

Agata Duda miała ręce pełne pracy, kiedy jej mąż rozmawiał z Bidenem. Wspomniała o wyjeździe za granicę

Pierwsza dama publikuje nowinki dotyczące aktywności zawodowych na Instagramie. Z jej profilu dowiadujemy się o wizycie członków zespołu tańca ludowego. "Pielęgnowanie lokalnej tradycji. Spotkanie z zespołem „Promyki". Bardzo się cieszę, że jesteście dumni z pięknej, polskiej tradycji i ją pielęgnujecie. Prawie zawsze, gdy wyjeżdżam za granicę i spotykam się z rodakami, okazuje się, że przy niemal każdej polskiej szkole działa zespół ludowy, który w ten sposób podtrzymuje pamięć o naszej ojczyźnie. Bardzo się cieszę, że dla Was to również jest bardzo istotne" - czytamy w najnowszym poście Dudy. Tego dnia w Pałacu Prezydenckim nie zabrakło kolorów - zaproszona młodzież miała na sobie ludowe stroje, w których zaprezentowała swoje umiejętności. Co natomiast założyła pierwsza dama? Ewidentnie poczuła wiosnę, gdyż miała na sobie bladoróżową marynarkę, białe spodnie i różowe buty.

Agata Duda i jej styl. Jedna z jej wiosennych stylizacji była wtopą?

Kreacje pierwszej damy regularnie analizujemy na Plotku. Już na początku marca pisaliśmy o tym, że Agata Duda odstawiła ciemne szaty na rzecz jaśniejszych elementów garderoby. Nasz stylista i redaktor modowy Michał Musiał zauważył w jej ostatniej kreacji pewną wpadkę. - Agata Duda tym razem postawiła ma błękit. Marynarka, na którą się zdecydowała, wyglądała naprawdę dobrze. Chłodna kolorystyka bardzo dobrze współgrała z typem urody pierwszej damy - zaczął ekspert. - Poległa jednak reszta. Spodnie to prawdziwy strzał w kolano. Są zdecydowanie za wąskie i za krótkie. Widać to szczególnie w momencie siedzenia. Zdecydowanie lepszą opcją byłyby szerokie, dotykające ziemi nogawki. Fryzura, podobnie jak dół stylizacji, również nie należy do udanych. Jest zbyt wyczesana i wyraźnie widać za dużą ilość lakieru. Po raz kolejny brakuje wiatru we włosach i naturalności. Mimo widocznych starań znowu nie było najlepiej - dodał. Po zdjęcia zapraszamy do galerii.

Agata Duda na evencie KAPiF.pl