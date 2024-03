Anna Mucha karierę w show-biznesie zaczęła jako mała dziewczynka, miała zaledwie dziesięć lat, kiedy po raz pierwszy pojawiła się na dużym ekranie. W 1990 roku zagrała Sabinkę w "Korczaku" Andrzeja Wajdy. Jednym z jej największych filmowych sukcesów był występ w "Liście Schindlera" Stevena Spielberga, gdzie wcieliła się w rolę Danki Dresner. Amerykański reżyser wróżył jej wielką karierę w Hollywood, ale mama aktorki nie zgodziła się na wyjazd. - Pojawiła się nawet z jego strony propozycja, żebym pojechała do Stanów i tam spróbowała swoich sił. Ale moja mama miała inne plany. Wtedy chyba nawet o tym nie wiedziałam, a dziś muszę to po prostu uszanować - podkreśliła Mucha w rozmowie z Michałem Misiorkiem. Po wcześniejszych sukcesach kariera dorastającej aktorki rozkwitła w Polsce. Pod koniec lat 90. Anna Mucha zagrała w kontynuacji "Młodych wilków" Jarosława Żamojdy. Na planie spotkała się m.in. z Pawłem Delągiem i Jarosławem Jakimowiczem, za którymi uganiał się tłum fanek. Zobaczcie, jak aktorka wtedy wyglądała.

Anna Mucha miała 17 lat, kiedy zagrała w "Młodych wilkach 1/2". Udawała siostrę Jakimowicza

Film Jarosława Żamojdy "Młode Wilki 1/2" ma już 26 lat. Chociaż nie powtórzył sukcesu pierwszej części, to przez wielu widzów uważany jest za kultowy. Tytułowe młode wilki to grupa chłopaków, która tuż po maturze zaczyna parać się gangsterką. Ich sposobem na zarobek jest głównie kradzież na zlecenie. Bohaterowie filmu Żamojdy są młodzi, pewni siebie, życie traktują jak zabawę i są przekonani, że cały świat należy do nich. Cichy (Jarosław Jakimowicz), Biedrona (Paweł Deląg), Skorpion (Zbigniew Suszyński) i Kobra (Tomasz Preniasz-Struś) spotykają na swojej drodze Ankę, w którą wcieliła się 17-letnia wówczas Anna Mucha. Grana przez aktorkę bohaterka w desperacki sposób próbuje uratować swojego ukochanego i chce przeszkodzić wilkom w realizacji ich planu. Aby to osiągnąć, Mucha udaje zaginioną siostrę Cichego (Jarosław Jakimowicz). Szybko okazuje się, że między nią a chłopakami nawiązuje się przyjacielska relacja, co dodatkowo komplikuje jej pierwotny plan. W rolę chłopaka Anki wcielił się wokalista Krzysztof Antkowiak. To właśnie on w 1998 roku zaśpiewał w Opolu piosenkę "Zakazany owoc". Aktorka zwróciła uwagę w filmie nie tylko swoimi umiejętnościami scenicznymi, ale także niezwykłą urodą. Zobaczcie, jak wtedy wyglądała.

Anna Mucha w filmie 'Młode Wilki 1/2' fot. screen youtube.com/Młode Wilki 1\2 - Film Polski (1997)

Wzruszają mnie te wspomnienia, kiedy było się pięknym, młodym, a w głowie wiatr hulał... jakie to niezwykłe, że pewne rzeczy u niektórych są niezmienne - napisała Mucha w jednym z wpisów na Instagramie.

Jarosław Jakimowicz wspomina pracę na planie "Młodych Wilków 1/2". "To były fajne czasy"

Film "Młode wilki 1/2" największą rozpoznawalność przyniósł Jarosławowi Jakimowiczowi. - To, co nam się udało wtedy osiągnąć, bez wielkich stacji, bez biegania po innych kontynentach w jakichś dziwnych programach, to, że po 20 latach ten film jest tak kultowy, że ludzie wciąż mnie o niego pytają. To były fajne czasy - wspominał kilka lat temu w rozmowie z Pudelkiem. Jakimowicz mówił w wywiadach o możliwej kontynuacji filmu, ale przeszkodą były m.in. jego relacje z Pawłem Delągiem. Sam Deląg wspominał, że pomysł nakręcenia "Młodych wilków" po latach nie należy do najtrafniejszych. - Słyszę o tym, że jest jakaś przymiarka do tego, żeby powstała część trzecia "Młodych wilków". Nie jestem zwolennikiem tego, by wracać do tego tytułu i pewnie te "Młode wilki" wcale już nie są takie młode - stwierdził w rozmowie z serwisem PlayKrakow.news i krótko uciął temat.