W życiu Małgorzaty Tomaszewskiej w ostatnim czasie wiele się dzieje. Prezenterka, będąc w zaawansowanej ciąży, została zwolniona z "Pytania na śniadanie". Niedawno powitała też na świecie drugie dziecko. Teraz młoda mama zmaga się z wątpliwościami dotyczącymi zdrowia swoich pociech. O pomoc poprosiła obserwatorów na Instagramie.

Małgorzata Tomaszewska boi się o zdrowie dzieci

Małgorzata Tomaszewska 20 lutego tego roku urodziła córkę Laurę. Szczęśliwa mama pochwaliła się nawet zdjęciem ze szpitala, na którym widać dziewczynkę. Prezenterka ma też starszego syna Enzo, którego ojcem jest jej poprzedni ukochany Ahmet Seyfi Yigit Tarci. Okazuje się, że od czasu porodu Laury chłopiec nie opuszczał domu. Tomaszewska bała się bowiem, że maluch może zachorować i zarazić swoją młodszą siostrę, która dopiero nabywa odporność. Teraz jednak była gospodyni "Pytania na śniadanie" nie wie, co ma zrobić - posłać syna do przedszkola czy jeszcze przez jakiś czas stawiać na nauczanie domowe. Nie ukrywa, że boi się pierwszego z rozwiązań. Dlatego też poprosiła internautów o pomoc.

Mamy do was ogromną prośbę, żebyście wzięli udział w ankiecie i już tłumaczymy, o co chodzi. Od 20 lutego, czyli od dnia porodu, Enzo siedzi z nami w domu no i uczymy się w domu. Już powoli myślimy o tym, żeby wrócić do przedszkola, ale nadal zastanawiamy się, czy wirusy panują, czy już nie. Boimy się tych wirusów. (...) Chcieliśmy się spytać was, czy w przedszkolach, do których uczęszczają wasze dzieci, panują wirusy, czy już nie

- mówiła Tomaszewska na InstaStories na nagraniu, na którym towarzyszyły jej dzieci. Prezenterka ułożyła ankietę. W tej znalazły się trzy odpowiedzi do zaznaczenia: "Tak, niestety walczymy", "U nas w przedszkolu grasują wirusy" i "Jest czysto". Dotąd jednak nie opublikowała wyników ankiety i nie zdradziła, czy posłucha się słów internautów.

Małgorzata Tomaszewska dba o życie prywatne

Małgorzata Tomaszewska dba o prywatność rodziny i dotąd nie zdradziła, jak nazywa się jej nowy partner, a zarazem ojciec małej Laury. Na Instagramie nie chwali się także kadrami, na których by z nim pozowała. Wszystko to spowodowało, że internauci zaczęli spekulować, że Tomaszewską coś łączy z Aleksandrem Sikorą, z którym prowadziła "Pytanie na śniadanie". Pojawiły się nawet plotki, że to on miałby być ojcem jej drugiego dziecka. W końcu prezenter zabrał głos i uciął te rewelacje.