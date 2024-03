Krzysztof Piasecki to jeden z najsłynniejszych polskich satyryków. Artysta kabaretowy występował w programie "Ale plama" wraz z Januszem Rewińskim, gdzie zabawiał widzów. Swój talent pokazał już na początku lat 70. Pojawiał się w również w show "Szkoda gadać". Obecnie mężczyzna aktywnie zamieszcza materiały na Youtube i w mediach społecznościowych. Choć zasłynął jako kabareciarz, jego życie nie było usłane różami. Lata temu przeżył prawdziwą tragedię.

REKLAMA

Zobacz wideo Kto wspierał Magdę Stępień w żałobie? "Mówili, że wyjdzie jeszcze słońce. Nie pozwolili mi się załamać"

Syn Krzysztofa Piaseckiego zginął w dramatycznym wypadku. Rodzinna tragedia wydarzyła się w 2008 roku

Krzysztof Piasecki przeżył ogromną tragedię. W 2008 roku stracił ukochanego syna. Wojtek odszedł po obrażeniach, jakich doznał w dramatycznym wypadku narciarskim. Satyryk przez lata pozostawał w rozpaczy. Bywały momenty, w których winił sam siebie. Przez długi czas nie mógł się pogodzić ze stratą. - Miał na te narty pojechać ze mną... Zadzwonił wcześniej i powiedział, że jedzie z kolegami. To jest o krok od szaleństwa, żeby pomyśleć... a jak bym się nie zgodził to... - mówił w rozmowie z "Dzień dobry TVN". Po latach w rozmowie z "Dobrym Tygodniem" wyznał, że występy na scenie uśmierzały jego ból. Publiczność bardzo go wspierała. Piasecki udał się też na terapię. Po więcej zdjęć zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

Ta terapia mi pomogła. W tym okresie dziesięcioletnim nie było takiego dnia, żebym ja przynajmniej nie pomyślał o moim synu. Teraz zdarza mi się parę dni nie myśleć, albo zdarza mi się pomyśleć z przyjemnością. On tu jest wszędzie, bo bardzo lubił tu być, tak jak ja

- mówił w rozmowie z "Dzień dobry TVN".

MATEUSZ SKWARCZEK

Choroba Krzysztofa Piaseckiego kompletnie odmieniła jego życie

Krzysztof Piasecki jakiś czas temu przeżył chwile grozy. Satyryk miał poważne problemy ze zdrowiem, które zaczęły się od wylewu w 2022 roku. W rozmowie z portalem lifeinkrakow.pl wyznał, jak obecnie wygląda jego życie. Artysta kabaretowy zdradził, na co nie może sobie już pozwolić. - Nie mogę latać samolotem, jeździć na nartach ani chodzić po górach. Czyli z przyjemności została mi jazda samochodem (całe szczęście!). Mam terapeutkę, jeszcze mam logopedkę i chodzę czasami do psychiatry. Czyli zamiast latania samolotem mam terapeutkę, zamiast jazdy na nartach mam logopedkę - mówił na łamach portalu. Więcej szczegółów na temat jego stanu zdrowia znajdziecie TUTAJ. ZOBACZ TEŻ: Małgorzata Rozenek przerażona ostatnimi wydarzeniami. "Zło zatriumfowało". Mówi o bólu matek

MATEUSZ SKWARCZEK