Warto podkreślić, że autor takich singli jak "Color of your life", "Jesteś bohaterem" czy "Blue Moon" nie pochodzi z majętnej rodziny. "Choć było biednie i czasem ciężko, czułem się bezpiecznie. To nie był dom przytulaśny, jesteśmy z surowego chowu, ale szczery, prawdziwy, dobry. Mieszkaliśmy w dwupokojowym służbowym mieszkaniu na obrzeżach Jasła. Dwa pierwsze piętra budynku zajmował hotel, wyżej były mieszkania. Pamiętam wspólną kuchnię na długim korytarzu, elektryczne palniki i prodiże. Codziennie unosił się tam zapach pieczonego ciasta" - tak Szpak mówił o dzieciństwie, o czym możemy przeczytać w "Twoim Stylu". Jesteście ciekawi, jakie podejście do pieniędzy ma obecnie muzyk z niemałym dorobkiem?

Michał Szpak o zarobkach w Polsce, które umożliwiają godne życie. Tyle mu wystarczy

Inflacja w naszym kraju szaleje i wielu narzeka na ceny produktów codziennego użytku. Do stałych kosztów dochodzi na przykład najem mieszkania czy opłata za paliwo. Jaka pensja zatem umożliwia godne życie w Polsce? O to został ostatnio zapytany Michał Szpak przez Jastrząb Post. - Dziesięć tysięcy to jest takie bardzo ok. Nie możemy sobie na coś bardzo, bardzo wystawnego pozwolić, ale możemy sobie pozwolić na dobre życie, jeśli jesteśmy singlami. Wszystko zależy od tego, jak duża jest rodzina - wyznał wokalista. Warto podkreślić, że Szpak mówił o własnej perspektywie, czyli o pensji na pokrycie wydatków jednej osoby.

Ja jestem singlem i dla mnie jest to ok - uzupełnił.

Małgorzata Rozenek-Majdan to bizneswoman z prawdziwego zdarzenia. Nie pamięta, jak to jest mieć mało pieniędzy

Jedna z bardziej zaskakujących wypowiedzi dot. finansów należy do znanej prezenterki. W ubiegłym roku podczas jednego z eventów przyznała, że nie sięga pamięcią do czasów, kiedy nie było wokół niej tylu dóbr luksusowych. Została poproszona przez dziennikarza Party o dokończenie zdania "Gdybym nie miała pieniędzy na koncie, to...". - Nie pamiętam już, jak to było - wyznała Rozenek-Majdan. Dodała, że wówczas "byłaby wolnym człowiekiem". Po zdjęcia zapraszamy do galerii.

