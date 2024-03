Roksana Węgiel i Kevin Mglej wkrótce zostaną małżeństwem. Ich związek wciąż jednak wzbudza wiele kontrowersji. Od samego początku powodem krytycznych komentarzy w sieci była różnica wieku między parą. Producent muzyczny jest o osiem lat starszy od swojej ukochanej. Pomimo ogromnego hejtu, zakochani pokazali, że połączyło ich prawdziwe uczucie. Para wielokrotnie opowiadała o swojej relacji. - Trochę jesteśmy papużki nierozłączki, musimy to przyznać. (...) Kiedy myśleliśmy o relacji, to nie chcieliśmy być tą parą, która wszędzie chodzi za rękę (...). Doszło do nas, że totalnie tacy jesteśmy - mówiła w rozmowie ze Światem Gwiazd. Jak Roksana i Węgiel się poznali? Oto historia ich miłości.

REKLAMA

Zobacz wideo Roksana Węgiel o swojej miłości. "Bóg dawał nam znaki"

Jak poznali się Roksana Węgiel i Kevin Mglej? Oto historia ich miłości

Roksana Węgiel i Kevin Mglej poznali się w pracy. Piosenkarka i producent muzyczny świetnie dogadywali się na zawodowej płaszczyźnie. Po jakimś czasie zrozumieli, że łączy ich coś więcej. Kevin w rozmowie ze Światem Gwiazd podkreślał, że oboje poczuli "motylki w brzuchu". Sam mężczyzna wielokrotnie nie szczędził miłych słów na temat narzeczonej. - To była taka miłość od pierwszego wejrzenia, kiedy spotkaliśmy się w studiu. Żadne z nas tego nie planowało, po prostu zaiskrzyło. Roksana okazała się niesamowicie ciepłą, wrażliwą, empatyczną, dojrzałą osobą i tak rozpłynąłem się - wyznał w wywiadzie. Roksana nie była mu dłużna. 19-latka regularnie opowiada o swoim uczuciu do ukochanego. Kiedyś dodała nawet, że nie wyobrażała sobie pracy z osobą, którą kocha. Jej podejście z czasem się zmieniło. Jesteście zaskoczeni? Po więcej zdjęć zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

Czuję takie ciepło w sercu. To jest mega urocze i faktycznie tak było. To była jakaś nieopisana chemia między nami. (...) Ja nie sądziłam, że kiedykolwiek będę w stanie pracować z osobą, którą kocham, bo zawsze miałam takie podejście, a tutaj się okazuje, że jednak się da. Pisanie piosenek to są emocje. Nam się cudownie razem współpracuje

- mówiła Roxie w wywiadzie dla Świata Gwiazd.

Kevin Mglej i Roksana Węgiel Kevin Mglej i Roksana Węgiel; fot. kapif.pl

Roksana Węgiel i Kevin Mglej o zaręczynach. Piosenkarka nie kryła zaskoczenia

Roksana Węgiel i Kevin Mglej zaręczyli się, gdy piosenkarka miała zaledwie 18 lat. Gwiazda była jednak pewna, że producent muzyczny jest "tym jedynym". Okazało się, że wokalistka otrzymała pierścionek w nietypowych okolicznościach. Kompletnie nie spodziewała się, że tego dnia usłyszy ważne pytanie. - Zrobił mi strasznego pranka. To odbywało się w lesie, tylko w pięknym domku, cudownie zaaranżowanym. Wnętrze było bardzo artystyczne. W środku były rzeźby, było pięknie, romantycznie. To był cudowny moment. Ale sprankował mnie naprawdę mocno - wyznała Węgiel w RMF FM. Szczegóły na temat wyjątkowego dnia Roksany i Kevina znajdziecie TUTAJ. ZOBACZ TEŻ:Kevin Mglej steruje karierą Roxie Węgiel? Postanowił to wyjaśnić: Sama decyduje