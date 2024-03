19-latka wspaniale radzi sobie na parkiecie. Z jej postępów w tańcu dumni są nie tylko fani, ale i taneczny partner oraz narzeczony Roxie, który bacznie obserwuje zmagania partnerki na parkiecie. Jest obecny na widowni, kiedy Węgiel prezentuje kolejne układy. Po emisji odcinków partner wokalistki chętnie udziela wywiadów. Co wybrzmiało podczas jednej z ostatnich rozmów?

Roxie Węgiel tańczy z Michałem Kassinem. Mglej go zaakceptował. "Mam do nich stuprocentowe zaufanie"

Wokalistka, podczas treningów i występów tanecznych, naturalnie znajduje się w objęciach innego mężczyzny - Michała Kassina. Prywatni partnerzy uczestników "Tańca z gwiazdami" mogą być zazdrośni z powodu tak bliskiego kontaktu ich drugich połówek z tancerzem lub tancerką. Jak ta sytuacja wygląda oczami Kevina Mgleja? - Jest przemiłym gościem [Michał Kassin - red.]. (...) Mocno dba o nasz wspólny komfort - wyznał w Party. Dodał ponadto, że tancerz pod pewnymi względami ma się na baczności.

Taniec jest bardzo sensualny, wymaga dotyku, a Michał dba w 100 proc. o to, żebym przy tym dotyku ja się czuł komfortowo, jako partner życiowy Roksany. Mam do nich stuprocentowe zaufanie

- dodał narzeczony Węgiel.

Kevin Mglej postanowił odciąć się od Instagrama

Ten ruch niektórych zaskoczył. Do tej pory instagramowe konto Mgleja było pełne zdjęć z ukochaną. Narzeczony Węgiel był aktywny na tej platformie, ale zmienił zdanie. Oznajmił, że znika z Instagrama. "Kochani, droga osoby popularnej w internecie nigdy mnie nie kręciła, więc zawieszam to konto do czasu przekazania go jakiejś fundacji - niech zrobią z zasięgami coś pożytecznego. Do znajomych odezwę się z konta prywatnego" - napisał na InstaStories. W ostatnim czasie narzeczony Węgiel dostawał ogromną ilość hejtu. Niektórzy twierdzili, że manipuluje wokalistką i wpływa na jej decyzje zawodowe. "Tak, rozmawiamy na temat mojej kariery i korzystam z jego doświadczenia w branży, lub wiedzy prawniczej, ale każda decyzja jest moją (...) Zrozumcie w końcu, że po ukończeniu 18 lat stałam się autonomicznie zarządzającą swoją karierą artystką" - wyjaśniła piosenkarka na InstaStories. Po zdjęcia zapraszamy do galerii.

