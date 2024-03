Teresa Lipowska udzieliła właśnie wywiadu dla Świata Gwiazd. Słynna aktorka w programie Andrzeja Sołtysika opowiedziała m.in. o swojej pracy w "M jak miłość". A że od początku najpopularniejszego serialu w Polsce, czyli od 2000 roku gra w nim z Katarzyną Cichopek, zwolniony z "Dzień dobry TVN" prezenter zapytał ją, co sądzi, że serialowa Kinga została zwolniona z "Pytania na śniadanie". Co ciekawe, reakcja słynnej aktorki nie była zbyt wylewna.

Teresa Lipowska gorzko o zwolnieniu Kasi Cichopek

Wygląda na to, że Teresa Lipowska nie interesuje się losami swoich kolegów i koleżanek z serialu Dwójki. Przypomnijmy, że Katarzyna Cichopek od ponad dwóch dekad gra żonę jej wnuczka, a sama Lipowska gościła u niej na kanapie w "Pytaniu na śniadanie". Jednak jej brak w porannym programie TVP, specjalnie jej nie obchodzi. "Jej sprawa" - stwierdziła właśnie gorzko pytana teraz przez Andrzeja Sołtysika w najnowszej rozmowie. Przy okazji tego pytania wyznała, że nie interesuje się życiem innych, którzy nie są jej przyjaciółmi. "Ja się swoimi kolegami, prywatnymi sprawami właściwie nie zajmuję. Oczywiście mam tak, że ludzie przychodzą do mnie ze swoimi kłopotami, zmartwieniami, ale tak, żeby wiedzieć coś, mówić na temat kolegów... W porządku" - dodała. Przy okazji przyznała, że Cichopek nie przychodziła do niej po poradę, w tym trudnym czasie zwolnienia. - Myśmy się bardzo lubiły, zawsze byłyśmy bardzo sympatycznie nastawione do siebie. Ale jakichś takich prywatnych spraw... - zaczęła mówić, co Sołtysik przyznał słowem "ok" i zmienił pytanie, widząc jej zmieszanie, bo trzeba przyznać, że gryzła się w język.

Przypomnijmy, że wraz z nową władzą, w styczniu z TVP zwolniono wszystkich prowadzących poranny program w TVP Z "Pytania na śniadanie" w styczniu wyleciała każda z par z ostatnich lat. Nie ma tam już takich osób jak: Anna Popek, Katarzyna Cichopek, Maciej Kurzajewski, Tomasz Kammel, Izabella Krzan, Małgorzata Opczowska, Robert Rozmus, Robert Koszucki, Małgorzata Tomaszewska, Tomasz Wolny, Ida Nowakowska i Aleksander Sikora.