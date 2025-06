Cichopek pokazała się fanom bez makijażu. W takim stanie jest jej cera

Katarzyna Cichopek jest bardzo aktywna w mediach. Aktorka zawdzięcza dużą rozpoznawalność roli Kingi Zduńskiej w "M jak miłość". Cichopek była także prowadzącą "Pytania na śniadanie". Musiała jednak pożegnać się z posadą. Obecnie gospodarze "halo tu polsat" korzystają z wakacyjnej przerwy. Jak widać, Cichopek stale pozostaje w kontakcie z fanami.

REKLAMA

Zobacz wideo Katarzyna Cichopek nadaje z planu "M jak miłość". Tak odniosła się do plotek o konflikcie z Anną Muchą

Katarzyna Cichopek bez makijażu. Tych kosmetyków używa do codziennej pielęgnacji

Katarzyna Cichopek jest niezwykle aktywna w mediach społecznościowych. Chętnie pokazuje się tam także w naturalnej odsłonie. W zeszłym roku pochwaliła się swoimi trikami pielęgnacyjnymi. Dodała na InstaStories kilka filmików, na których zaprezentowała się bez makijażu. Opowiadała o kosmetykach, które stosuje na co dzień. - Cześć kochani, to co, wspólna pielęgnacja o poranku? - mówiła Cichopek. Za chwilę rozpoczęła pokaz swoich kosmetyków. Zaprezentowała piankę, którą jej zdaniem najlepiej sprawdzi się dla młodzieży. Pokazała także tonik do twarzy. Jak się okazuje, Cichopek często sięga po niego w ciągu dnia. Później nadszedł czas na "must have" [rzecz, którą trzeba mieć - przyp. red.] aktorki. Co to takiego? Cichopek pokazała małą butelkę z serum do twarzy. Według celebrytki to właśnie ten produkt odpowiada za błysk i pomaga walczyć przebarwieniami skóry. Na koniec aktorka zapowiedziała prawdziwą "wisienkę na torcie", czyli krem do twarzy. Macie w planach skorzystać rekomendacji Cichopek?

Katarzyna Cichopek Fot. @katarzynacichopek / Instagram / screenshot

Katarzyna Cichopek nie narzeka na brak pracy. Ciągle pojawia się na planie "M jak miłość"

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski po zakończeniu przygody z TVP poprowadzili wspólnego live'a na Instagramie. Internauci wypytywali ich o kwestie finansowe. Aktorka postanowiła uspokoić ciekawskich użytkowników i powiedziała, że nie narzeka na brak pracy po zwolnieniu z "Pytania na śniadanie". - Media donoszą, że jesteśmy na bezrobociu, nie jest tak do końca, słuchajcie, każdy z nas ma swoje projekty, które tworzymy już od wielu, wielu, lat. Ja, chociażby serial 'M jak miłość'. Jestem cały czas aktywna - mówiła w 2024 roku. Później zakochani dostali pracę w Polsacie. ZOBACZ TEŻ: Hakiel o zwolnieniu Cichopek z "Pytania na śniadanie". Nie był zbyt miły. Skomentował też relacje z byłą żoną