Wieczorem we wtorek 12 marca odbyły się pierwsze urodziny słynnej warszawskiej restauracji Cabaret-Food & Culture. Uroczystość przyciągnęła na ściankę masę gwiazd i osób związanych z show-biznesem. Każda z nich tego dnia postawiła na wyjątkową i oryginalną stylizację. Jak się prezentowali? Niektórzy zrobili prawdziwą furorę. Inni postawili na klasykę.

REKLAMA

Zobacz wideo Horodyńska oceniła stylizacje Anny Lewandowskiej z Wenecji. Pojawił się "zgrzyt"

Natalia Kukulska postawiła na odważny kolor

Tego wieczoru Natalia Kukulska wybrała nietypową stylizację. Zdecydowała się na modny w tym sezonie komplet o limonkowej barwie. Zestaw składał się z oversizowej kamizelki, a także luźnych spodni. Do tego gwiazda postawiła na burzę loków na głowie, a także subtelny makijaż podkreślający rysy twarzy. Trzeba przyznać, że całość prezentowała się absolutnie zjawiskowo, a kolor zestawu zrobił prawdziwe wrażenie i skupił na sobie całą uwagę.

Natalia Kukulska fot. KAPiF

Julia Kamińska klasycznie i elegancko

Julia Kamińska postawiła na czarną i luźną sukienkę za kolano. Do tego dobrała ramoneskę o jasnoszarym kolorze. W oko rzucają się jednak dodatki. Mianowicie skórzana torebka, a także modne szpilki. Aktorka uzupełniła stylizację okazałą srebrną biżuterią. Włosy miała upięte w kok, a usta podkreśliła czerwoną szminką. W takim wydaniu gwiazda prezentowała się modnie i z klasą. Więcej zdjęć z wydarzenia znajdziecie w naszej galerii w górnej części artykułu.

Julia Kamińska fot. KAPiF

Maja Hyży cała w moro

Maja Hyży założyła kombinezon ozdobiony wzorem moro. Do stylizacji dobrała czarny skórzany pasek, który podkreślił talię i jednocześnie wyszczuplił sylwetkę. Aby nie było zbyt zwyczajnie, celebrytka dobrała do kombinezonu rude buty na wysokim obcasie. Taki manewr dodał całej stylizacji elegancji. Warto przyjrzeć się także starannie ułożonej fryzurze. Tym razem Maja Hyży postawiła na długi koński ogon, włosy sięgały jej do ramion. Całość stylizacji dopełniła złotą biżuterią i makijażem uwypuklającym oczy. Trzeba przyznać, że takie połączenie bardzo dobrze ze sobą współgrało. ZOBACZ TEŻ: Edyta Herbuś jak stylowa Francuzka, dzięki temu dodatkowi. Stworzono go na wiosnę, Mohito i Monnari takie mają.

Maja Hyży fot. KAPiF