We wtorek 12 marca odbyła się premiera najnowszej kolekcji marki Dsquared2, stworzonej przez braci Caten, którzy w swoich kolekcjach łączą amerykański glamour w szykownym włoskim wydaniu. Wydarzenie ściągnęło na czerwony dywan tabun gwiazd i osób związanych z show-biznesem. Jak się prezentowali? Przygotowaliśmy dla was najciekawsze stylizacje. Niektóre z nich aż zapierają dech w piersiach.

Joanna Horodyńska zaszalała z dodatkami

Joanna Horodyńska postawiła na sportowy i oversizowy t-shirt w czterech kolorach: czerni, bieli, granacie i czerwieni. Koszulkę przepięła w pasie czarnym skórzanym paskiem z dużą srebrną klamrą. Taki manewr podkreślił talię i dodał nutkę elegancji. Do tego celebrytka dobrała modną w tym sezonie białą bufiastą torebkę, a także czarne i świecące kozaki. Całość została uzupełniła srebrną biżuterią. Do tego Joanna Horodyńska postawiła na luźno rozpuszczone włosy i subtelny makijaż. Mimo że cała stylizacja sprawiała wrażenie dość luźnej, to widać, że każdy element został dokładnie przemyślany i dopasowany.

Michał Szpak cały na czarno

Michał Szpak po raz kolejny zaskoczył i wybrał nietypową kreację. Była to sukienka, która z góry przypominała coś w rodzaju koszuli, a u dołu miała przypiętą elegancką koronkę. Na to muzyk zarzucił skórzany płaszcz o tej samej barwie. Stylizację uzupełnił glanami, perłami na szyi i oryginalnymi okularami. Trzeba przyznać, że całość wyglądała bardzo zjawiskowo. Piosenkarz znowu pokazał, że ma pazura i dobre wyczucie stylu. Po zdjęcia dotyczące tematu zapraszamy do naszej galerii w górnej części artykułu.

Natalia Nykiel postawiła na czerwoną mini

Tego wieczoru Natalia Nykiel postawiła na krótką sukienkę na ramiączka o ognistym czerwonym kolorze. Do tego założyła czarne rajstopy i czerwone szpilki. Warto przyjrzeć się także dodatkom. W tym wypadku nie było ich jednak za dużo. Przede wszystkim uwagę zwraca wyrazisty makijaż podkreślający oczy i włosy ułożone w hollywoodzkie fale.

