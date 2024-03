Od jakiegoś czasu polską scenę polityczną rozgrzewa temat aborcji. Po tym, jak Szymon Hołownia oznajmił, że zostanie on poruszony w kwietniu, zawrzało. Także znane kobiety wyraziły swoje oburzenie jego decyzją. M.in. Manuela Gretkowska opublikowała emocjonalny wpis, w którym nazwała marszałka Sejmu "kościelnym klaunem". Po głośnych głosach sprzeciwu zmienił nieco podejście i przyznał, że 11 kwietnia to "ostateczny deadline". Liderzy Trzeciej Drogi są zdania, że powinno się odbyć referendum. I to właśnie ta kwestia została poruszona w programie "Bez retuszu", gdzie zjawiła się Katarzyna Grochola.

Katarzyna Grochola o aborcji i referendum. Co uważa?

"Nie życzę sobie, żeby ktoś zaglądał do mojego brzucha, brzucha mojej córki czy brzucha mojej wnuczki" - powiedziała pisarka w ostatnim wydaniu formatu TVP Info. Następnie nawiązała do słów papieża Franciszka, "który powiedział, że sprawa aborcji jest sprawą między tym człowiekiem, który dokonuje aborcji, a Panem Bogiem. I tego bym się raczej trzymała. Ale nie nabieram się na demagogię, czy to chodzi o skrobanki, czy nie. Chodzi o to, że kobiety mają decydować" - wyjaśniła. Po tej wypowiedzi padły z jej ust dość kontrowersyjne słowa, które zaskoczyły prowadzącego Marka Czyża.

Jeżeli pan Hołownia wymyślił referendum, bardzo proszę - z tym że wobec tego tylko kobiety mają prawo brać udział w tym referendum

- i to właśnie ta druga część wzbudziła zaskoczenie u dziennikarza. Zdziwił się, dlaczego tylko kobiety miałyby decydować. "Bo wy nie macie macicy" - odparła matka Doroty Szelągowskiej. Prowadzący cisnął dalej temat i próbował przekonać Grocholę, że mężczyźni jednak mają swój udział "w tym przedsięwzięciu". "Bardzo mały i znikomy" - nie dawała za wygraną pisarka. Fragment z tej sytuacji w studiu został opublikowany na platformie X kanału TVP Info. W komentarzach jednak więcej jest opinii, że Katarzyna Grochola nie ma racji i nie jest to dobry pomysł. Nagranie zobaczycie poniżej.

Katarzyna Grochola komentuje wypowiedzi polityków

Katarzyna Grochola bardzo często odnosi się do tego, co powiedzieli politycy. Oberwał już od niej m.in. Andrzej Duda, od którego domagała się przeprosin. W październiku, tuż po debacie, zakpiła z Mateusza Morawieckiego. Założyła wtedy nawet odpowiednią perukę. Zdjęcia Katarzyny Grocholi znajdziecie w naszej galerii na górze strony.