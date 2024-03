Pokazy mody to okazja dla wielu nazwisk rodzimego show-biznesu, kiedy mogą nie tylko zaobserwować najnowsze trendy, udzielić wywiadów, ale i zapozować na ściance. Na ostatnim tego typu show organizowanym przez Roberta Kupisza nie zabrakło znanych aktorek, modelek czy autorki bestsellerów.

Blanka Lipińska nowocześnie i kobieco. Kurdej-Szatan na czarno, ale z ciekawym dodatkiem

Zacznijmy od twórczyni "365 dni". Lipińska wybrała się na pokaz Kupisza w połyskującej sukience przypominającą luźną koszulę, która była zielono-szara. Do tego czarne, cienkie rajstopy i hitowe zwijane kozaki Givenchy z ukrytym obcasem, stanowiące jeden z najgorętszych trendów zimy. Lipińska postanowiła przy tym związać włosy w luźnego koka i zakręcić przednie pasma. Na InstaStories przyznała, że w takich włosach jest podobna do swojej mamy. Co natomiast założyła Barbara Kurdej-Szatan? Aktorka tym razem pojawiła się w total czarnym looku. Jej stylizację tworzyła czarna, skórzana marynarka, top oraz pasujące spodnie i botki na obcasie. Monochromatyczność całej kreacji Kurdej-Szatan postanowiła przełamać pomarańczową nerką, co dało bardzo ciekawy kontrast.

Ognista Sworowska i pełna elegancji żona Kuby Wesołowskiego

Jedną z bardziej zaskakujących stylizacji był look Bogny Sworowskiej. Modelka zachwyciła na wybiegu czerwonym, skórzanym kombinezonem, który został zestawiony ze srebrnymi szpilkami. Tak nowoczesny look z pewnością będzie hitem na zbliżającą się wiosnę. Warto zaznaczyć, że Sworowska jest dumną reprezentantką "silver generation", czyli pokolenia po 50. roku życia. Po przerwie w modelingu wróciła do tego zawodu, co widzimy między innymi po pokazie Kupisza. "Na szczęście nastały takie czasy, że modelki w moim wieku są bardzo pożądane i jest to światowa tendencja. Nazwałabym to zapotrzebowaniem na prawdę. Dojrzałość stała się atutem, zmysłowość siłą, twarz pokryta zmarszczkami cenną i wiarygodną mapą życia. Przez wiele lat pracy jako marketingowiec i PR-owiec słyszałam pytania, dlaczego produkty przeznaczone dla kobiet 40 plus prezentują bardzo młode dziewczyny. Ta ogromna zmiana może mieć wpływ nie tylko na lepszą samoocenę kobiet, ich poczucie własnej wartości" - wyznała w "Vivie!". Agnieszka Wesołowska pojawiła się natomiast na sekretnym show w kraciastej marynarce, białej koszuli i dopasowanych, czarnych spodniach. Klasyczne połączenie przełamała lakierowanymi botkami i szarą torebką. Więcej zdjęć znajdziecie w galerii na górze strony.

