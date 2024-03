Czas na drugi odcinek programu TVN"Drag Me Out", w którym po raz pierwszy zaprezentuje się m.in. Tomasz Karolak. Po rozmowach i spotkaniu na sali treningowej z Drag Mentorką - Himerą, nadejdzie moment prawdy, czyli występ na scenie. Który z nowych duetów okaże się najlepszy? O tym zdecyduje jury, czyli skonfliktowana z Karolakiem Anna Mucha, Andrzej Seweryn i Michał Szpak. Jak udało nam się dowiedzieć od produkcji, gwiazdor serialu "Rodzinka.pl" nie byłby sobą, gdyby nie wdał się w potyczkę słowną i nie bronił swojego występu za wszelką cenę. "Robi się coraz goręcej" - podsumuje słuchająca tego, co się działo w studiu, prowadząca program, Mery Spolsky. Zobacz przedpremierowo fragment tego, co widzowie zobaczą dziś po godzinie 21:35 w TVN.

Zobacz wideo Tomasz Karolak kłóci się w nowym show TVN

Nowy odcinek "Dram Me Out". Tomasz Karolak narzeka na chodzenie w szpilkach

To pierwszy raz, kiedy zobaczymy Tomasza Karolaka w wersji drag queen. "Kobieta nie wiem jakby się ruszała, zawsze ma grację. Czego o mężczyznach nie można powiedzieć" - stwierdzi aktor tuż po swoim występie, czym wprawi w osłupienie Andrzeja Seweryna. Przypomnijmy, że dyrektor Teatru Polskiego w Warszawie ma na swoim koncie rolę w serialu Netflixa pt. "Królowa", w którym wcielił się w postać Loretty - drag queen, która po kilkudziesięciu latach wraca do rodzinnego miasteczka w Polsce, aby pomóc dawno niewidzianej córce. "Jak to?" - zapyta Karolaka zaskoczony Seweryn. "Oczywiście. Widziałem cię jak grałeś" - odpowie bez zastanowienia uczestnik show, czym zdenerwuje Annę Muchę. "Nieprawda! Ależ nieprawda", będzie krzyczała. W końcu Andrzej Seweryn zdecyduje się wyjść na scenę, by nauczyć młodszego kolegi sztuki chodzenia na wysokich obcasach. Co z tego wyjdzie?

Co jeszcze w show TVN?

Poza Tomaszem Karolakiem, w drugim odcinku "Dram Me Out" zadebiutują też inni. Okaże się, że Adelon będzie tworzyć duet z Tadeuszem Mikołajczakiem znanym z "Top model", za to Ciotka Offka wyszkoli Dariusza Zdrójkowskiego. Emocji nie zabrakło. Tadeusz miał marzenie stanąć w parze z Himerą, jednak to Adelon została jego mentorką. Kto z nich okaże się najlepszy? Kiedy drzwi na różowym backstage'u się uchyliły i zza nich wyszły trzy Drag Queens panowie nie mogli powstrzymać słów zachwytu. "Patrz, jakie ciary mam" - krzyknął od razu Tomasz Karolak.

Tomasz Karolak Tomasz Karolak skomentował odwołanie występu / fot. KAPiF