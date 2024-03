Pod koniec 2021 roku Barbara Kurdej-Szatan dosadnie skomentowała wideo z polsko-białoruskiej granicy i uderzyła w działalność funkcjonariuszy Straży Granicznej. Po tym wydarzeniu aktorka musiała zmierzyć się z dużą krytyką i pożegnała się z Telewizją Polską. Jacek Kurski ogłosił w mediach społecznościowych, że w stacji nie ma miejsca dla kogoś, kto szkaluje służby mundurowe. Kurdej-Szatan miała także sprawę w sądzie. Zarzucono jej zniesławienie funkcjonariuszy Straży Granicznej. Sprawa skończyła się pomyślnie dla aktorki. Została prawomocnie oczyszczona z zarzutów. Później w jej sprawie interweniować miał Zbigniew Ziobro. Aktorka wyjawiła, czego teraz mu życzy. Więcej zdjęć znajdziecie w galerii na górze strony.

Barbara Kurdej-Szatan o Zbigniewie Ziobrze. "Zdrowie jest najważniejsze"

Barbara Kurdej-Szatan wyznała, że po usłyszeniu wyroku sądu Zbigniew Ziobro nie zakończył swoich działań. W październiku miał złożyć skargę do Izby Nadzwyczajnej. - Jak się zmieniła władza zaraz po wyborach, jak jeszcze pan Ziobro był na swoim stanowisku, to w tym ostatnim jeszcze momencie, póki mógł, robił wszystko, aby skorzystać ze swojego stanowiska - mówiła w rozmowie z Plejadą. Barbara Kurdej-Szatan wyznała, że nie wie, jak długo potrwa sprawa. - Teraz to jest w Izbie Nadzwyczajnej, która ma orzec, co z tym dalej zrobi. Możliwe, że to będzie się ciągnęło dalej i dalej będą mnie zamęczać pismami sądowymi. Koszmar - mówiła. Czy ma żal do Zbigniewa Ziobry, który jest w trakcie leczenia onkologicznego? Aktorka skomentowała. - Zbigniew Ziobro życzy mi więzienia, a ja mu życzę zdrowia, bo jest chory, biedny. Jednak zdrowie jest najważniejsze. Lepiej porzucić te niesnaski na bok i zająć się sobą - skwitowała dla Plejady.

Zbigniew Ziobro przerwał milczenie. Opublikował wpis w mediach społecznościowych

12 marca Zbigniew Ziobro opublikował wpis w mediach społecznościowych. Opowiedział o swoim stanie zdrowia. "Daliście mi siłę do walki ze śmiertelną chorobą nowotworu złośliwego przełyku z przerzutami do części żołądka. Po wielu miesiącach wyczerpującego leczenia onkologicznego przeszedłem skomplikowaną, ośmiogodzinną operację. Po udanym, choć ciężkim zabiegu usunięcia większości przełyku i części żołądka, przede mną długa droga do odzyskania pełni sił. Trwa walka z bólem" - pisał na platformie X. ZOBACZ TEŻ: Beata Tadla otrzymała nietypową prośbę. Zadzwonił do niej sam Zbigniew Ziobro