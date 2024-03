Kevin Mglej z racji udziału ukochanej w "Tańcu z gwiazdami" coraz śmielej udziela wywiadów. Komentuje nie tylko umiejętności taneczne Węgiel, ale i najnowsze informacje dotyczące jej kariery muzycznej. Niedawno wokalistka zakończyła współpracę z dotychczasowym menadżerem i muzykami, a wielu uważa, że na tę decyzję miał znaczący wpływ jej narzeczony. Jak było naprawdę?

Kevin Mglej komentuje ostatnie ruchy Węgiel. "Niektóre osoby nie mogą lub nie chcą się pogodzić z rozstaniem"

"Od mojej ostatniej trasy klubowej minęło kilka lat, w tym roku nie zagram koncertów plenerowych, bo mam na siebie inny pomysł, który przemyślałam przez cały 2023 rok, jako profesjonalna artystka wiem, jak chcę prowadzić moją karierę i cieszą się, że wspierają mnie profesjonaliści" - oznajmiła Węgiel na InstaStories. Kevin Mglej w rozmowie z Pudelkiem przyznał, że nie steruje karierą swojej narzeczonej, o co niektórzy go podejrzewają. - W momencie, w którym kończysz 18 lat i jesteś świadomym już artystą, masz prawo podejmować swoje decyzje. (...) Niektóre osoby nie mogą lub nie chcą się pogodzić z rozstaniem. (...) Jeżeli pracuje się z kimś przez dłuższy okres czasu i w pewnym momencie tracisz źródło dochodu, to budzi się w tobie taka naturalna frustracja. (...) Ja już się przyzwyczaiłem do negatywnych komentarzy, więc mnie to nie ubodło - wyznał Mglej. Co więcej powiedział na ten temat?

Ja mam dość dużo swoich obowiązków i myślę, że nawet bym nie uciągnął zarządzania tak prężnie rozwijającą się karierą jak kariera Roksany. Zawsze służę jej radą, ale też nie pyta mnie o wszystko i raczej staram się być neutralny. (...) Niektóre osoby przeceniają moje wpływy w show-biznesie (...). Roksana sama decyduje o tym, z kim współpracuje - zaznaczył.

Kevin Mglej coraz częściej pojawia się w blasku fleszy. Przewiduje wspólną okładkę z Węgiel?

Wiele znanych par decyduje się na wspólną sesję do topowych magazynów. Czy taki pomysł również chodzi po głowie Mglejowi i Węgiel? - Dobrze jest mi w tym związku na "tylnym siedzeniu". Roksana jest gwiazdą i na niej się powinna skupiać cała atencja. To ona powinna robić okładki wszystkich czasopism, jeżeli będzie chciała. Mnie jest dobrze tu, gdzie jestem - oznajmił narzeczony wokalistki Pudelkowi. Po zdjęcia zapraszamy do galerii.

