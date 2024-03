Cezary Pazura poruszył kwestie ostateczne. Tak będzie wyglądał jego grób

"Przezorny zawsze ubezpieczony" - to powiedzenie Cezary Pazura wziął sobie wyjątkowo do serca. Aktor, który od lat 90. cieszy się ogromną popularnością, postanowił dokładnie zaplanować wygląd swojego nagrobka. Specyfikacje przekazał swojej córce. 61-latek znany jest ze swoich żartów, więc nie wiadomo, czy plan zostanie kiedyś zrealizowany, czy jest jedynie przejawem jego czarnego poczucia humoru. Jedno jest pewne - pomysł wcale nie jest taki zły. Na cmentarz przyciągnąłby tłumy, a fani aktora byliby zachwyceni.

Cezary Pazura mrocznie o współczesnych celebrytach. "A co będą one miały napisane na grobie? Najwięcej miała lajków w lutym 2025?"

Cezary Pazura po prezydencie Andrzeju Dudzie i Michale Wiśniewskim był kolejnym gościem na Kanale Zero, który niedawno zadebiutował na YouTube. Aktor w obszernej rozmowie zdążył poruszyć bardzo wiele wątków. Jednym z nich było znaczenie określenia "znanej osoby", które w ciągu ostatnich lat bardzo się zdewaluowało. Kiedyś na taką pozycję trzeba było sobie zasłużyć. Dziś można stać się znanym za sprawą kompromitującego filmiku w sieci, który trafi do tysięcy internautów. Pazura wspomniał w tym kontekście o kwestiach ostatecznych. Zrobiło się poważnie... i śmiesznie. - Co będzie po ludziach znanych z tych czasów? Jak będzie, na przykład, nagrobek jakieś instagramerki? No bo wiesz, jak teraz idziesz na Powązki, czytasz tak, że tutaj leży reżyser, tutaj leży aktor, tu śpiewak operowy, tutaj wynalazca, tutaj filozof. A co będą one miały napisane? Najwięcej miała lajków w lutym 2025? (...) Być może tak będzie! Nasze wnuki będą chodzić na cmentarz i mówić: "Ta to miała zasięgi" - powiedział żartobliwie aktor. W dalszej części rozmowy Pazura wspomniał o własnym nagrobku.

Cezary Pazura o swoim nagrobku. "Powinien być taki malutki ekran"

Aktor zakomunikował, że obarczył swoją córkę, Anastazję, ogromną odpowiedzialnością i przekazał jej, jak ma wyglądać jego nagrobek. Jak zawsze słowa Cezarego Pazury traktujemy z przymrużeniem oka, ale pomysł jest całkiem zacny. Fani jego talentu z pewnością tłumnie odwiedzaliby cmentarz. "Wymyśliłem, co będzie u mnie na nagrobku. Moja córka już zbiera materiały. (...) Bo wiesz co, pomyślałem sobie tak. Na nagrobkach są teraz takie zdjęcia, i one są za taką grubą szybką. To ja mówię, kurczę, czemu te zdjęcia nie mogą się ruszać? I na moim nagrobku powinien być taki malutki ekran. I tak raz na dwa tygodnie zapętlone... najlepsze fragmenty moich filmów" - powiedział w programie.

