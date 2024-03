Anna-Maria Sieklucka przeszła metamorfozę. Postawiła na ostre cięcie

Anna-Maria Sieklucka to z całą pewnością jedna z najpopularniejszych polskich aktorek. Popularność zdobyła nie tylko dzięki rolom, ale również za sprawą dużej aktywności w mediach społecznościowych. Aktorka regularnie publikuje na swoim instagramowym koncie coraz to nowsze treści i informuje w ten sposób, co u niej słychać. Robi to jednak na swoich zasadach. Na koncie Siekluckiej pojawiają się zarówno materiały o charakterze zawodowym, jak i nieco bardziej prywatnym. Najnowszy post, który zamieściła okazał się niemałym zaskoczeniem. Na filmie widać efekty fryzjerskiej metamorfozy.

Zobacz wideo Annę-Marię Sieklucką smuci, że nie ma równości na świecie. Doświadczyła nierówności w branży filmowej. "Przekraczanie granic"

Anna-Maria Sieklucka pokazała efekty metamorfozy. Radykalnie skróciła włosy

Tym razem na instagramowym koncie Anny-Marii Siekluckiej zrobiło się naprawdę gorąco. Wszystko za sprawą zamieszczonego przez aktorkę filmu. Pierwsze, co rzuca się w oczy to nowa, zupełnie inna niż dotychczas, fryzura. Aktorka przez długi czas wierna byłą długim włosom, w których wyglądała naprawdę dobrze. Stylizowała je na różne sposoby i trzeba przyznać, że wychodziło je to doskonale. Można pokusić się na stwierdzenie, że Sieklucka nie zaliczała włosowych wpadek. Tym razem jednak zaszalała. Długie włosy odeszły w niepamięć i zastąpiła je krótka fryzura.

Internauci zasypali Annę-Marię Sieklucką lawiną komentarzy. Zdobyli się na mocne słowa

Aktorka zaprezentowała nową linię strzyżenia w dość naturalnej wersji. Włosy wydają się lekko wymodelowane i nie ma tu mowy o efekcie hełmu. W połączeniu z klasyczną, białą koszulą i dużymi, srebrnymi kolczykami całość nabrała ponadczasowego charakteru. Trzeba jednak przyznać, że aktorka wygląda teraz poważniej. W długich włosach prezentowała się bardziej zadziornie. Internauci niemal natychmiast pospieszyli z komentarzami i zdobyli się na mocne słowa. "Cudownie ci w tej nowej fryzurze - masz w sobie to "coś". Życie jest zbyt krótkie na nudne włosy" - napisała jedna z kobiet. "Ale fryzura..." - dodała inna. Materiał w zaledwie trzy godziny od publikacji zdobył niespełna 15 tysięcy polubień.

