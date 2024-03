Słynna "wyspa miłości" pomogła w stworzeniu wielu relacji, ale mało kto się spodziewał, że to właśnie prowadząca show pozna na niej swojego obecnego partnera. Z okazji urodzin Mateusza Świerczyńskiego Karolina Gilon oficjalnie potwierdziła na swoim profilu doniesienia z ostatnich tygodni - zakochała się w jednym z uczestników siódmej edycji "Love Island". Teraz postanowiła zdradzić na InstaStories, jak wspomina początki związku z ukochanym.

Karolina Gilon o relacji ze Świerczyńskim. "Byliśmy kumplami"

Pytań na temat związku prezenterki wciąż nie brakuje. Po opuszczeniu programu Świerczyński tworzył parę z Sandrą Dorsz, ale po tej relacji nic nie zostało. Wielu zastanawia się, jak doszło do tego, że to właśnie Karolina Gilon skradła serce uczestniczka "Love Island". "To zabawne, bo w programie nie patrzyłam na niego jako na potencjalnego kandydata na partnera. Lubiłam go, ale nawet przez myśl mi nie przeszło. Później byliśmy kumplami.. dużo rozmawialiśmy.. Ale totalnie koleżeńsko" - zaczęła wyjaśniać prezenterka. Kiedy przekonała się do Świerczyńskiego?

Po jakimś czasie zaczął mi się podobać... próbowałam te myśli odrzucać.. aż stwierdziłam, że w sumie po co... pomyślałam, że może warto poznawać się bliżej. Jedno spotkanie nagle zmieniło podejście do siebie. Zaiskrzyło i pyk... otworzyliśmy oczy i zwariowaliśmy na swoim punkcie. To tak w skrócie. Kiedyś może opowiemy wam bardziej szczegółowo - opisała.

Karolina Gilon nie kryje już uczuć do partnera. Co o prezenterce mówi sam zainteresowany?

Na Instagramie Świerczyńskiego również zagościł post poświęcony miłości. "Czy wiesz, że najlepsza historia miłosna zazwyczaj zaczyna się wtedy, gdy zakochasz się w najbardziej nieoczekiwanej osobie w najbardziej nieoczekiwanym momencie?" - zaczął uczestnik "Love Island" pod wspólnymi zdjęciami z Gilon. "Karolina jesteś nie tylko moją wymarzoną kobietą… W ciągu kilku miesięcy stałaś się najważniejszą osobą w moim życiu. Twoja obecność sprawia, że każdy dzień staje się magiczny i wyjątkowy! Wiem, że takich dni jeszcze mnóstwo przed nami! Dziękuję, że jesteś!" - napisał Świerczyński. Po zdjęcia zapraszamy do galerii.