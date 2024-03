Karolina Szostak budzi spore zainteresowanie medialne od lat. Od ponad 20 lat pracuje w redakcji sportowej Polsatu. No dodatek sprawiła wielką niespodziankę, gdy zrzuciła ponad 30 kilogramów, walcząc z otyłością. Okazuje się, że dziennikarka żyje dość skromne, jak na osobowość telewizyjną. Ma mieszkanie, którego metraż zaskoczy wielu.

Karolina Szostak ma skromne mieszkanie w stylu glamour

Choć na co dzień dziennikarka nie dzieli się swoim życiem prywatnym w mediach społecznościowych, zdarza jej się ujawnić rąbka tajemnicy. Szostak jakiś czas temu wystąpiła w programie Omeny Mensah "Domy gwiazd", w którym wyjawiła więcej informacji dotyczących jej miejsca zamieszkania. Okazało się bowiem, że mieszkanie dziennikarki ma 40 metrów kwadratowych, co wielu może zszokować. Przyzwyczailiśmy się, że gwiazdy najczęściej kupują spore apartamenty oraz budują wielkie domy pod miastem. Celebrytka zapewniła jednak, że to jest z pewnością wystarczające, by czuć się komfortowo.

Bardzo dobrze się w nim czuję, a to jest najważniejsze. Nieduże, ale wszystko w nim jest: kuchnia, łazienka, nawet garderoba

- wyznała. Metraż został świetnie wykorzystany, a wszelkie meble i elementy przemyślane, by dobrze zagospodarować przestrzeń. Szostak zdecydowała się na nowoczesny styl glamour, w którym królują stonowane kolory.

Salon Szostak to nowoczesne pomieszczenie. Klimatyczna sypialnia

Salon dziennikarki to niezwykle modernistyczne pomieszczenie, w którym dominują stonowane kolory i lustra, które optycznie powiększają miejsce. Znajduje się tam narożnik w ciepłym, szarym odcieniu. W rogu dziennego pokoju stoi wysoka lampa, a tuż obok wisi telewizor. Sypialnia jest dość mała, ale wystarczająca. Sporych rozmiarów łóżko z ozdobnym, ogromnym wezgłowiem stoi przy oknie. Obok znajduje się szafka ze sporą, srebrną lampką nocną. W mieszkaniu nie brakuje gustownych dodatków, min. figurki nawiązującej do znaku zodiaku celebrytki. Dziennikarka ma także do dyspozycji garderobę. Mieszkanie jest z pewnością zrobione z pomysłem i sporym miejscem do przechowywania rzeczy. Więcej zdjęć znajdziecie w naszej galerii na górze strony.