Z okazji 25. rocznicy przystąpienia Polski do NATO Joe Biden zaprosił do Białego Domu Donalda Tuska i Andrzeja Dudę. Premier i prezydent nie polecieli do Waszyngtonu razem. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów wyjaśniała, że nie skorzystali z jednego samolotu ze względów bezpieczeństwa. Podano też, że taka decyzja jest "pokłosiem tragedii w Smoleńsku". Wiadomo też, że podczas spotkania politycy mają rozmawiać na temat bezpieczeństwa i sojuszu łączącego oba kraje. Prezydent USA będzie chciał podziękować Polsce m.in. za pomoc Ukrainie. Wizyta Dudy w Waszyngtonie zainicjowała w sieci dyskusję na temat tego, ile zarabia prezydent Polski, a ile prezydent USA. Różnica jest kolosalna.

Ile zarabia Joe Biden?

Według amerykańskiego magazynu "Forbes", Joe Biden i jego żona Jill posiadają majątek, który wynosi około dziewięciu milionów dolarów. Posiadają dwa domy w stanie Delaware, które warte są łącznie cztery miliony dolarów. Ponadto ze sprawozdań finansowych wynika, że para prezydencka ma także około cztery miliony dolarów w papierach inwestycyjnych i gotówce.

A jak wygląda kwestia zarobków prezydenta USA? Biden, zanim zamieszkał w Białym Domu, przez 26 lat był senatorem. Wówczas zarabiał około 42 tysięcy dolarów rocznie. Później jako wiceprezydent USA otrzymywał pensję roczną wartą około 230 tysięcy dolarów. Aktualnie, jak wynika z jego rozliczenia podatkowego za 2022 rok, na fotelu prezydenta zgarnia aż 400 tysięcy dolarów za rok, co daje w przeliczeniu na złotówki około 1,57 miliona złotych! Z kolei jego żona jako pierwsza dama zarobiła w 2022 roku około 180 tysięcy dolarów, a więc 706,5 tys. złotych. Do tego oczywiście dochodzą dodatki dla prezydenta: dodatek reprezentacyjny liczący około 50 tysięcy dolarów, dodatek na podróże służbowe to około 100 tysięcy dolarów. Ponadto na cele rozrywkowe może wykorzystać rocznie 19 tysięcy dolarów.

Ile zarabia Andrzej Duda?

Andrzej Duda 31 marca 2023 roku złożył oświadczenie majątkowe za 2022 rok. Wynika z niego, że głowa naszego państwa zgromadziła na rachunkach bankowych oszczędności w wysokości 150 tys. złotych (współwłasność małżeńska) oraz 200 euro (według aktualnego kursu 857 zł). Duda wskazał także na ok. 53 tys. zł zgromadzonych w III filarze. Ponadto posiada niezabudowaną działkę o powierzchni 325 m kw (majątek odrębny) oraz lokal mieszkalny o powierzchni 132,68 m kw. z garażem o powierzchni 19,42 m kw. (współwłasność małżeńska). W oświadczeniu majątkowym poinformował również o umowie przedwstępnej sprzedaży 76-metrowego mieszkania z terminem zawarcia umowy przyrzeczonej do 28 lutego 2023 roku i otrzymanym zadatku w wysokości 86 tys. zł. W rubrykę zobowiązania finansowe wpisał kredyt hipoteczny na 497 tys. zł (do spłaty pozostało 385 tys. zł) oraz rachunek karty kredytowej (bez zadłużenia) na kwotę do limitu 20 tys. zł. Warto w tym miejscu przypomnieć, że Agata Duda w przeciwieństwie do Jill Biden nie pobiera wynagrodzenia z powodu pełnienia swojego urzędu. Z rozliczenia podatkowego za 2022 rok wynika też, że z tytułu pełnienia urzędu prezydenta Andrzej Duda pobiera wynagrodzenie w wysokości 367 668,82 zł brutto (kwota obejmuje wynagrodzenie zasadnicze oraz dodatek funkcyjny. To około cztery mniej niż Joe Biden.