Ewa Minge bez makijażu i filtrów. 'Proszę się już nie malować'

Ewa Minge to z całą pewnością jedna z najbardziej rozpoznawalnych polskich projektantek mody. Popularność zdobyła nie tylko dzięki swojej pracy zawodowej, ale również za sprawą wyróżniającego z tłumu wyglądu. Modowa ekspertka od dawna stawia na bardzo wyrazisty wizerunek, a jej znakiem rozpoznawczym stały się ekstrawaganckie fryzury. Minge nie stroni także od makijażu. Tym razem postanowiła pokazać, jak wygląda zupełnie nieumalowana. Aż zaroiło się od komentarzy.

Zobacz wideo Agata Młynarska komentuje wypowiedź Ewy Minge o feminizmie. "Wciąż musimy walczyć"

Ewa Minge zaskoczyła internautów. Wszystko z powodu zdjęcia, które dodała

Na instagramowym koncie Ewy Minge zawrzało. Wszystko z powodu fotografii, którą podzieliła się z internautami projektantka mody. Znana z zamiłowania do wyrazistego wizerunku ekspertka tym razem postawiła na naturalność i pokazała, jak wygląda bez makijażu. "Miałam takie ambicje, aby dojść do momentu, w którym nie będę musiała używać makijażu jako kamuflażu. Filtry w aparacie także zbędne" - napisała pod fotografią Ewa Minge. Uwagę zwracają jej gęste rude włosy oraz piegi na twarzy.

Internauci zasypali Ewę Mingę komentarzami. Wszystko z powodu jednego zdjęcia

Projektantka, mimo że zrezygnowała z makijażu to nie odeszłą od charakterystycznej burzy rudych loków. Mocno objętościowa forma towarzyszy jej od dawna. Fotografia została wykonana w samochodzie. Stylizacja Ewy Minge z pewnością nie należy do przypadkowych. Postawiła ona na białą, zwiewną koszulę, pod którą założyła top. Kropką nad i okazała się biżuteria w srebrno-złotej kolorystyce. Internauci niemal natychmiast zasypali Minge komentarzami, które miały bardzo ciepły wydźwięk. "Fajnie, bo naturalnie. Pełny makijaż dodaje trochę sztuczności. Jak dla mnie jest ok" - napisała jedna z osób. "W naturalnej odsłonie i bez makijażu wygląda pani cudownie... Piękna z pani kobieta. Dla mnie piękniej bez niż z" - dodała inna. "Pięknie, naturalnie, wyjątkowo i niech tak zostanie. Niech pani nadal błyszczy swoim pięknem wewnętrznym i zewnętrznym" - skomentowała internautka. "Proszę się już nie malować" - ktoś napisał. Jak widać naturalna odsłona Ewy Minge wyjątkowo przypadła do gustu jej obserwatorom.

