Roksana Węgiel wkroczyła do polskiego show-biznesu jako mała dziewczynka. Od początku kariery wspierali ją rodzice, którzy towarzyszyli jej jeszcze na castingach do "The Voice Kids". Pomagali jej także na kolejnych etapach, a dziś 19-letnia Roxie nie tylko jest już samodzielna, ale niebawem sama założy własną rodzinę. Wokalistka przygotowuje się bowiem do ślubu. Węgiel cały czas jest jednak mocno związana z bliskimi, a w mediach społecznościowych chętnie pokazuje rodzinne ujęcia.

REKLAMA

Zobacz wideo Wywiad z Roksaną Węgiel

Roksana Węgiel dodała zdjęcie z rodzicami. W komentarzach burza

Ostatnio okazją do podzielenia się zdjęciem z najbliższymi była dla Roksany Węgiel rodzinna uroczystość. Wokalistka wraz z tatą i dwójką młodszych braci świętowała urodziny swojej mamy. "Kocham was! Dziękuję, że mnie wspieracie" - napisała pod postem. Na fotografii widać całą piątkę czule się obejmującą. Mama Roxie otrzymała bukiet kwiatów, prezent, a także imponujący tort. Internauci nie skupili się jednak na składaniu życzeń mamie wokalistki, a zaczęli wytykać Węgiel, że... przesadziła z retuszem. "Jedna z piękniejszych dziewczyn i jeszcze czuje potrzebę przerabiania twarzy w FaceApp, co jest tak charakterystyczne. Szok", "Sorki, ale wyraźnie widać retusz twarzy twojej mamy... Nie wiem, po co, bo takie fajne zdjęcie", "Myślałam, że twoja mama to ty", "Na tym zdjęciu wyglądasz, jakbyś była starsza od swojej mamy" - piszą w komentarzach. Roksana Węgiel zdecydowała się puścić słowa internautów mimo uszu i nie odpowiadała na negatywne opinie. Myślicie, że rzeczywiście przerobiła zdjęcie?

Roksana Węgiel w "Tańcu z Gwiazdami". Iwona Pavlović wbiła jej szpilę w pierwszym odcinku

Roksana Węgiel nie zwalnia tempa i bierze na siebie sporo obowiązków. Wokalistka zdecydowała się wziąć udział w najnowszej edycji "Tańca z Gwiazdami", która ruszyła 3 marca. Roxie ma duże szanse, aby zajść w programie daleko. Nie tylko cieszy się sympatią widzów, ale też udowodniła już, że z tańcem jest jej po drodze, wygrywając trzecią edycję programu "Dance Dance Dance". Niestety w pierwszym odcinku "Tańca z Gwiazdami" usłyszała dość negatywny komentarz od Iwony Pavlović. - Wszystko było tak piękne, ale troszeczkę takie Barbie... Powiem ci i to weź do siebie.(...) Na razie jest pięknie, ale trochę oschło - powiedziała jurorka.