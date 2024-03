Powiązań w polskim show-biznesie nie brakuje. Wszyscy doskonale znają aktorów Jerzego i Macieja Stuhra, nie jest także tajemnicą, że w ślady ojca, aktora Macieja Damięckiego, poszedł jego syn Mateusz. Aktorskich rodzin w Polsce jest jednak znacznie więcej. Może się wydawać, że bliskie relacje łączą Andrzeja Grabowskiego i Piotra Grabowskiego. Jak to jest z rodziną Grabowskich?

Andrzej Grabowski karierę aktorską zawdzięcza bratu

Wbrew powszechnej opinii z dostępnych informacji nie wynika, aby Andrzej i Piotr Grabowscy byli braćmi ani w ogóle byli w jakiś sposób spokrewnieni. Wszystko wskazuje więc na to, że w ich przypadku zbieżność nazwisk jest zupełnie przypadkowa. Sporym zaskoczeniem jest za to fakt, że serialowy Ferdynand Kiepski faktycznie ma brata, który jest dobrze znany przede wszystkim fanom teatru. Mikołaj Grabowski, bo o nim mowa, jest profesorem PWST w Krakowie, którą ukończył, aktorem i reżyserem teatralnym, pełnił również funkcję dyrektora kilku teatrów. Mikołaja Grabowskiego można było także oglądać w popularnych filmach czy serialach takich jak "Kariera Nikosia Dyzmy", "Karol. Człowiek, który został papieżem" czy "39 i pół". Andrzej Grabowski przyznał, że to właśnie starszemu bratu zawdzięcza dzisiejszą karierę. "Dzięki niemu w ogóle zdecydowałem się iść do szkoły teatralnej. On pierwszy zaczął. I chodziło mi głównie o szkołę, a nie o zawód. (...) Mikołaj nadał mojemu aktorstwu kierunek, mimo że robimy teraz różne rzeczy" - opowiadał aktor na łamach "Vivy!". Obydwaj Grabowscy są absolwentami krakowskiej uczelni.

W rodzinie Andrzeja Grabowskiego jest więcej znanych osób

Andrzej Grabowski pasją do aktorstwa zaraził także młodsze pokolenie w swojej rodzinie. Aktorkami są obydwie jego córki. Starsza, Zuzanna, jest znana m.in. z filmów "Pitbull. Niebezpieczne kobiety" czy "Planeta singli". Młodszej, Katarzynie, ogólnopolską rozpoznawalność przyniósł z kolei serial "Zakochani po uszy", w którym wcielała się w główną rolę. Grabowski ma też znanych zięciów - mężem Katarzyny jest aktor Damian Kulec, a Zuzanna poślubiła Pawła Domagałę.