Klamka zapadła. Ukochany Roksany Węgiel wydał oświadczenie. To koniec

Roksana Węgiel szybko zyskała popularność dzięki triumfowi na Eurowizji Junior w 2018 roku. Wokalistka rozkręciła karierę i jest niezwykle rozchwytywaną gwiazdą. Obecnie występuje w "Tańcu z gwiazdami". Piosenkarka poznała Kevina Mgleja i szybko między nimi zaiskrzyło. Para już niedługo stanie na ślubnym kobiercu. Ostatnio sporo mówiono o sporym wpływie narzeczonego na Węgiel. Teraz mężczyzna ogłosił, że postanowił opuścić social media.

Ukochany Roxi Węgiel znika z Instagrama. Planuje oddać konto

Kilka dni temu 19-latka poinformowała na profilu w mediach społecznościowych, że kończy współpracę ze swoją agencją, która dotychczas odpowiadała za organizowanie jej koncertów. Zrezygnowała także z występowania z zespołem Squad oraz zwolniła menadżera. Węgiel dodała także, że swoje decyzje konsultuje z narzeczonym, ale ostatecznie to ona ma ostatnie słowo. "Nie mieszajcie w to Kevina Mgleja. Tak, rozmawiamy na temat mojej kariery i korzystam z jego doświadczenia w branży, lub wiedzy prawniczej, ale każda decyzja jest moją (...) Zrozumcie w końcu, że po ukończeniu 18 lat stałam się autonomicznie zarządzającą swoją karierą artystką" - napisała. Fani bardzo często negatywnie komentują zachowanie narzeczonego piosenkarki, uważając, że ma on za duży wpływ na Roksanę: "Przykro się patrzy na to jak się kontroluje w obawie przed reakcją Kevina", "Żal tego dziewczęcia, zaślepiona tym całym narzeczonym" - pisali. Kevin postanowił, że ma już dość i odchodzi z Instagrama. Planuje oddać konto.

Kochani, droga osoby popularnej w Internecie nigdy mnie nie kręciła, więc zawieszam to konto do czasu przekazania go jakiejś fundacji - niech zrobią z zasięgami coś pożytecznego. Do znajomych odezwę się z konta prywatnego

- napisał na InstaStories.

Kevin chce już poślubić Roksanę. Czy będą małżeństwem już wiosną?

Od dłuższego czasu piosenkarka powtarza, że ślub odbędzie się jeszcze w tym roku. 19-latka jest pewna, że Kevin to ten jedyny. Jak podaje "Super Express", do ceremonii może dojść już niedługo. "Kevin podejmuje większość decyzji dotyczących ich życia i tu nie jest inaczej. Nie chce czekać do końca roku, jak pierwotnie zakładali - woli poślubić Roksanę najlepiej już wiosną" - poinformowali. Data ślubu nie jest jednak jeszcze znana.

Roksana Węgiel i Kevin Mglej na evencie KAPiF.pl