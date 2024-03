"Powrót do Edenu" był niekwestionowanym hitem lat 80., który śledzili ludzie na całym świecie - w tym w Polsce. Australijski miniserial emitowany w naszym kraju w TVP, opowiada o losach Stephanie Harper - dziedziczce ogromnej fortuny. Jest ona zaniedbaną i zakompleksioną 40-letnią kobietą z dwójką nastoletnich dzieci i dwoma nieudanymi małżeństwami. Na początku produkcji wychodzi za mąż za przystojnego i popularnego tenisistę - Grega Marsdena. Kobieta wierzy, że znalazła prawdziwą miłość, ale sportowiec ożenił się z nią tylko dla pieniędzy. Podczas miesiąca miodowego pozoruje wypadek i wyrzuca żonę z łódki do bagna pełnego krokodyli, myśląc, że pozbył się jej na dobre. Kobieta jednak cudem przeżyła. Po miesiącach operacji plastycznych zmieniła się w piękność. Używając nowego pseudonimu Tara Welles, wraca do Sydney i staje się czarującą supermodelką, która później pojawia się na okładce "Vogue'a". Wykorzystując swoją nową tożsamość i fortunę, planuje zemstę na niewiernym mężu i odzyskanie rodzinnego majątku. Na fali popularności odtwórczynię głównej roli zaproszono do Polski - w 1986 roku Rebecca Gilling odwiedziła Centrum Zdrowia Dziecka w Międzylesiu.

Co słychać u Stephanie z "Powrotu do Edenu"? Najnowsze zdjęcia aktorki

Rebecca Gilling mimo wielu propozycji kolejnych ról, zmęczona show-biznesem postanowiła nie kontynuować przygody z aktorstwem. W 1993 roku zaskoczyła fanów, ogłaszając, że rezygnuje z kariery. Całkowicie zniknęła z mediów. Zajęła się ekologią. W 2019 roku jako zastępca dyrektora Planet Ark - organizacji non-profit zajmującej się ochroną środowiska - wyraziła swoje zaniepokojenie wpływem komercjalizacji jednego z lotnisk oraz turystyki helikopterowej startującej i lądującej na obszarze światowego dziedzictwa Parku Narodowego Gór Błękitnych w Australii. Z tej okazji nagrała filmik, dzięki któremu możemy zobaczyć jak zmieniła się od czasu zakończenia "Powrotu do Edenu". Prywatnie jest rozwódką i matką dwójki dzieci. Więcej jej zdjęć - w tym z serialu - znajdziecie w galerii na górze strony.

Jak zmieniła się Stephanie Harper z 'Powrotu do Edenu'? Fot. YouTube.com/@katoombaairfieldcommunityg5860

Serial "Powrót do Edenu" ponownie będzie można oglądać w Polsce na kanale CBS Europe. Wszystkie odcinki z pierwszego sezonu zostaną wyemitowane 29 marca od godziny 12:50. Przypomnijmy, że na fali popularności oryginału, produkcja doczekała się też kontynuacji. Jednak nie przebiła ona oglądalnością początków losów Stephanie Harper. Wydarzenia rozgrywają się siedem lat po zakończeniu oryginalnej mini-serii. Stephanie jest teraz żoną doktora Dana Marshalla. Pierwszy odcinek przedstawiał uwolnienie Jilly z więzienia i odkrycie, że jest przyrodnią siostrą Stephanie. Pojawia się też brat Grega, który chce pomścić jego śmierć z końcówki pierwszego sezonu.