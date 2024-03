Dagmara Kaźmierska w 2016 roku pojawiła się w programie "Królowe życia" stacji TTV i szybko zyskała rozpoznawalność. Jej urokowi uległ nawet Edward Miszczak, który zaproponował Kaźmierskiej własny program. W formacie "Dagmara szuka męża" Kaźmierska wraz ze swoim synem Conanem i przyjacielem Jackiem przemierza Polskę w poszukiwaniu drugiej połówki. Kaźmierska jest także uczestniczką nowej edycji "Tańca z Gwiazdami", gdzie występuje u boku Marcina Hakiela. Celebrytka ma też za sobą sukces wydawniczy. W autobiografii "Prawdziwa historia Królowej życia" opowiedziała o momencie, kiedy była w ciąży ze swoim synem. Wybrała się wtedy w niebezpieczną podróż za ukochanym. Historia celebrytki to gotowy scenariusz na sensacyjny film. Aż trudno uwierzyć, że to wszystko wydarzyło się naprawdę. Poznajcie szczegóły.

REKLAMA

Zobacz wideo Jakie podejście do syna ma Dagmara Kaźmierska? "Żeby każdy miał taką mamę jak ja"

Dagmara Kaźmierska sprzedała majątek i rzuciła się w pogoń za ukochanym. Była w zaawansowanej ciąży

Dagmara Kaźmierska w zaawansowanej ciąży sprzedała cały swój majątek, spakowała walizki i wyjechała z Polski. Celebrytka kierowała się porywem serca i pognała za ukochanym. Jej mąż, Paweł Kaźmierski, usłyszał zarzut zabójstwa i uciekł za ocean. Do USA dostał się przez Meksyk. Kaźmierska bała się ruszyć tą samą drogą. "To okazało się zbyt niebezpieczne. Trzeba było przejechać przez pustynię, zdać się na łaskę lub niełaskę przemytników. Słyszałam o strasznych rzeczach, które przydarzyły się ludziom przekraczającym w ten sposób amerykańską granicę" - wspomniała w swojej książce. Kaźmierska zdecydowała się dostać do Stanów Zjednoczonych przez Kanadę. Musiała ukrywać ciążę, bo bała się, że celnicy nie wpuszczą jej do kraju. - Mój biust osiągnął imponujące rozmiary i to nie tylko z powodu dziecka. Przed wyjazdem sprzedałam dom, mercedesa S. Zrobiłam to, bo byłam pewna, że jadę do Ameryki na zawsze. Musieliśmy mieć pieniądze, żeby się tam urządzić - relacjonowała Kaźmierska. Pieniądze ze sprzedaży majątku celebrytka ukryła w bieliźnie.

W staniku miałam upchnięte kilkadziesiąt tysięcy dolarów. Na każdy cycek przypadała niemała ilość studolarowych banknotów. Żeby nie budzić podejrzeń, nie zabrałam żadnej wyprawki dla dziecka, choć długo zastanawiałam się, czy dobrze robię - wspominała Kaźmierska w książce "Prawdziwa historia Królowej życia".

Conan Kaźmierski planuje dzieci. Ma jedną prośbę do Dagmary. Wkurzy się? Conan Kaźmierski planuje dzieci. Ma jedną prośbę do Dagmary. Wkurzy się?, fot. Kapif

Dagmara Kaźmierska o dramatycznej kontroli celnej. "Za to, co zrobiła, jestem jej wdzięczna do dziś"

W swojej książce Dagmara Kaźmierska opowiedziała o wyjątkowo stresującej kontroli celnej. "Wystarczyło, że pojawiłam się na lotnisku z paszportem, a funkcjonariusze od razu sięgnęli po czerwony telefon, specjalny przeznaczony dla służb. Zaprosili mnie do pokoju, zaczęli wypytywać, dokąd jadę i po co (...). O mało nie dostałam zawału" - napisała. Celebrytka znalazła się sam na sam z celniczką, która dokładnie ją przeszukała, lecz miała wtedy wiele szczęścia.

Patrząc prosto w oczy, obmacała mi piersi. Nie ma cudów, musiała wyczuć, że coś tam jest. Zjechała ręką niżej, na brzuch. W oczach stanęły mi łzy. To koniec, myślałam (...). Po chwili celniczka uśmiechnęła się i powiedziała: Niech pani idzie (...). Za to, co zrobiła, jestem jej wdzięczna do dziś - wyznała Kaźmierska.

Po dostaniu się do Kanady Kaźmierska musiała przekroczyć granicę z USA. W swojej książce wspomniała, że ukryła się w tirze. Celebrytka schowała się w niewielkiej przestrzeni nad kierowcą. "Samo wejście było nie lada wyczynem. Nie miałam gdzie umieścić nóg, podciągnęłam kolana pod brodę, brzuch uwierał mnie i nie pozwalał oddychać (...). Podróż była koszmarna" - wspominała Kaźmierska. Kiedy celebrytka znalazła się już po drugiej stronie granicy, odeszły jej wody płodowe. "Paweł wybiegł na ulicę, zaczął machać rękami. Chciał zatrzymać jakikolwiek samochód, jakikolwiek pojazd, który mógłby nas podwieźć do szpitala. No i się zatrzymał. Radiowóz! Ktoś by w to uwierzył? Policja wiozła mnie razem z moim poszukiwanym listem gończym ukochanym do porodu" - czytamy w książce "Prawdziwa historia Królowej życia". Spodziewaliście się takiej historii?