Piękna, słoneczna pogoda, zachęca do aktywności na świeżym powietrzu. Zwłaszcza u progu wiosny, gdy po długiej przerwie można zrzucić zimowe ubrania i cieszyć pierwszymi ciepłymi dniami. Tak właśnie w niedzielę 10 marca zrobił Przemysław Czarnek, który wybrał się na wyprawę rowerową drogami Lubelszczyzny. Internauci nie podzielili entuzjazmu polityka. Z jakiego powodu?

REKLAMA

Zobacz wideo Czarnek krzyczy na Jońskiego

Przemysław Czarnek krytykowany za strój na rower. "Próbuje pan ocieplić swój wizerunek?"

"Dobrej niedzieli dla wszystkich. Pozdrowienia z Lubelszczyzny" - napisał Przemysław Czarnek w poście w serwisie X. Do wpisu polityk dodał selfie, na którym pozuje w kasku, specjalnym ocieplaczu i okularach przeciwsłonecznych. Szczególną uwagę zwraca jednak polar Czarnka z logo organizacji Polish Heritage Alliance (Stowarzyszenie Tradycji Polskich), na którym widać białego orła. Ten symbol przede wszystkim rzucił się w oczy komentującym wpis internautom. "Co to jest, ja się pytam", "No i ten orzełek na piersi, duma", "Rozumiem, że próbuje pan ocieplić swój wizerunek?" - pisali z przekąsem. Pojawiły się też głosy dotyczące doboru akcesoriów rowerowych, a jedna z internautek zasugerowała Przemysławowi Czarnkowi, że powinien rozważyć zakup nieco większego kasku.

Sportowy Andrzej Duda też rozbawił internet

Przemysław Czarnek na wyprawie rowerowej to nie pierwszy przykład polityka PiS, którego sportowa aktywność spotyka się z takim odbiorem internautów. Podobna sytuacja miała miejsce nie tak dawno w przypadku Andrzeja Dudy. 25 lutego prezydent, który jest zapalonym narciarzem, nie tylko otworzył 10. edycję zawodów charytatywnych w narciarstwie alpejskim "12H Slalom Maraton Zakopane 2024", ale też podjął wyzwanie i sam wziął w nich udział. Czerwonego kombinezonu, kolorystycznie dobranych okularów z biało-czerwonym kąskiem, ale też wyrazistych póz i min, które Andrzej Duda prezentował na stoku, nie sposób było przegapić. Jak często w takich sytuacjach bywa, internet zalała fala memów z udziałem prezydenta. Więcej na ten temat pisaliśmy w tym artykule.